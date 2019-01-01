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Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО

Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО
На факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету організували урочисті проводи декана Юрія Громика.

У понеділок, 16 грудня, керівник факультету провів свій останній робочий день у статусі декана, - пише Правда.Волинь.

Аби «провести» улюбленого декана, студенти утворили коридор слави, який вибухнув оплесками, коли підійшов Юрій Громик. Та, вислухавши слова подяки від студентів, Юрій Васильович звично для студентства нагадав: «Попереду сесія, друзі. Успіхів».
Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО

На робочу нараду до факультету завітала представниця волинського відділення Малої академії наук, яка нагородили викладачку факультету Оксану Теребус почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації.

На дійство прибув і новий ректор Східноєвропейського університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, який подякував Юрію Громику за сумлінну працю та вручив подарунок – щоденник. Ректор також зауважив, що факультет філології та журналістики – один з найкращих.
Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО


Також ректор повідомив, що у зв’язку з закінченням терміну роботи на посаді декана Юрія Громика, тимчасово виконуючою обов’язки призначили Лілію Лавринович.

В останній робочий день на посаді декана факультету філології та журналістики Юрій Васильович підготував низку нагород студентам, які брали активну участь у навчальних та промоційних медіа-проєктах.
Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО
Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО


З усмішками, а дехто і зі сльозами на очах, провели з посади декана факультету філології та журналістики Юрія Громика.


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Теги: Луцьк, Волинь, СНУ, Юрій Громик
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