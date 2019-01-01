Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО

На факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету організували урочисті проводи декана Юрія Громика.У понеділок, 16 грудня, керівник факультету провів свій останній робочий день у статусі декана, - пише Правда.Волинь.Аби «провести» улюбленого декана, студенти утворили коридор слави, який вибухнув оплесками, коли підійшов. Та, вислухавши слова подяки від студентів, Юрій Васильович звично для студентства нагадав: «Попереду сесія, друзі. Успіхів».На робочу нараду до факультету завітала представниця волинського відділення Малої академії наук, яка нагородили викладачку факультетупочесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації.На дійство прибув і новий ректор Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, який подякував Юрію Громику за сумлінну працю та вручив подарунок – щоденник. Ректор також зауважив, що факультет філології та журналістики – один з найкращих.Також ректор повідомив, що у зв’язку з закінченням терміну роботи на посаді декана Юрія Громика, тимчасово виконуючою обов’язки призначилиВ останній робочий день на посаді декана факультету філології та журналістики Юрій Васильович підготував низку нагород студентам, які брали активну участь у навчальних та промоційних медіа-проєктах.З усмішками, а дехто і зі сльозами на очах, провели з посади декана факультету філології та журналістики Юрія Громика.