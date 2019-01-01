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Для звільнення з СІЗО кіборга Дмитра Марченка зібрали 200 тисяч гривень

Для звільнення з СІЗО кіборга Дмитра Марченка зібрали 200 тисяч гривень
Петро та Марина Порошенко долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який перебуває у СІЗО.

Родина п'ятого Президента України внесла 19 мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.

Про це лідер партії «Європейська Солідарність» повідомив під час благодійного концерту гурту "Ot Vinta".

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Теги: Петро Порошенко
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