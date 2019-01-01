Для звільнення з СІЗО кіборга Дмитра Марченка зібрали 200 тисяч гривень

Петро та Марина Порошенко долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який перебуває у СІЗО.



Родина п'ятого Президента України внесла 19 мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".



Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.



Про це лідер партії «Європейська Солідарність» повідомив під час благодійного концерту гурту "Ot Vinta".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. тадолучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала, який перебуває у СІЗО.Родина п'ятого Президента України внесла 19 мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.Про це лідер партії «Європейська Солідарність» повідомив під час благодійного концерту гурту "Ot Vinta".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію