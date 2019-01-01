Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 08:50
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,298, а продаж – 23,629.
Євро при купівлі становить – 25,791, продажу – 26.358.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.666, продаж – 6.180.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 25,791, продажу – 26.358.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.666, продаж – 6.180.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А ціни ростуть
Останні новини
Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 08:50