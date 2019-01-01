вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 17 грудня

Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 17 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,298, а продаж – 23,629.

Євро при купівлі становить – 25,791, продажу – 26.358.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.666, продаж – 6.180.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А ціни ростуть
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Власники елітного житла збагатили бюджети Волині на 96 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:06
На Волині пенсіонер стверджує, що став жертвою ДТП і побиття її учасниками
Сьогодні, 08:59
Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 08:50
Сьогодні, 17 грудня, температура повітря підніметься до аномальної позначки
Сьогодні, 08:45
Показали найкращі моменти «Волині» в осінній частині чемпіонату. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 16 грудня Курс валют у Луцьку на 16 грудня
16 грудень, 09:05
Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня
12 грудень, 08:51
Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня
11 грудень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 9 грудня Курс валют у Луцьку на 9 грудня
09 грудень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську
Сьогодні, 10:14
 0
На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих
Сьогодні, 09:51
 0
У бюджеті Луцька передбачили мізерну суму на кредитування житла для молоді
Сьогодні, 09:42
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 200 автівок
Сьогодні, 09:39
 0
Сервіс доставки продуктів Smaco: ми перевірили, як покупцям збирають замовлення. ФОТО*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8