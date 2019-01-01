Сьогодні, 17 грудня, температура повітря підніметься до аномальної позначки
Сьогодні, 08:45
В Україні у вівторок, 17 грудня, очікують погоду без опадів, температура повітря вдень підніметься на більшості території до 10 градусів тепла, утім, на півдні та заході - до +16 градусів.
Про це УНН повідомляє Укргідрометцентр.
"17 грудня в Україні без опадів. Вночі та вранці подекуди туман", - вказали синоптики.
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Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини 11-16°.
Такий показник є аномальним для цього зимового дня.
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Про це УНН повідомляє Укргідрометцентр.
"17 грудня в Україні без опадів. Вночі та вранці подекуди туман", - вказали синоптики.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи буде сніг на Новий рік: прогнози синоптиків
Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини 11-16°.
Такий показник є аномальним для цього зимового дня.
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Коментарі 1
Розкажіть це дебілам синоптикам та комунальникам
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