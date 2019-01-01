Сьогодні, 17 грудня, температура повітря підніметься до аномальної позначки

В Україні у вівторок, 17 грудня, очікують погоду без опадів, температура повітря вдень підніметься на більшості території до 10 градусів тепла, утім, на півдні та заході - до +16 градусів.Про це УНН повідомляє Укргідрометцентр."17 грудня в Україні без опадів. Вночі та вранці подекуди туман", - вказали синоптики.Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини 11-16°.Такий показник є аномальним для цього зимового дня.