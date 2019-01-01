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Власники елітного житла збагатили бюджети Волині на 96 мільйонів гривень

Власники елітного житла збагатили бюджети Волині на 96 мільйонів гривень
«Зайві» квадратні метри вартісного житла громадян та нерухоме майно юридичних осіб протягом січня - листопада 2019 року додали місцевим бюджетам Волині 95,9 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.

Зауважують, що у звітному періоді громади Волині отримали в розпорядження майже в півтора рази більше податку на нерухомість проти аналогічного періоду торік.

«На території майже всіх районів області надходження податку на нерухомість перевищують минулорічні показники, а в деяких територіальних одиницях до бюджетів залучено на 80-90 відсотків більше, як торік. Це означає, що керівники органів місцевого самоврядування ретельно опрацювали інформацію про потенційні джерела надходжень, внесли необхідні дані до паспорту територіальної громади про наявні об’єкти нерухомості та, при потребі, спрямували інформацію до контролюючих органів. Зі свого боку, фахівці податкової служби забезпечили якісне опрацювання інформації, оновлення баз даних та адміністрування цього платежу на належному рівні», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.

Посадовець наголосив, що лідерам тих громад, на території яких має місце зниження надходжень, варто проаналізувати причину такої ситуації та в межах компетенції вжити заходів з тим, щоб не було бюджетних втрат.

«У державних податкових інспекціях області кожен може отримати консультаційну допомогу щодо особливостей нарахування і сплати податку на нерухомість. Якщо цей майновий податок підприємства та фірми декларують і сплачують самостійно, то громадяни отримують податкове повідомлення –рішення від органів ДПС про нараховану суму податку. В обидвох випадках консультація фахівця допоможе правильно та своєчасно виконати податкові зобов’язання перед бюджетом», - підкреслив Сергій Кондратюк.

Довідково: нині найвищий ріст надходжень податку на нерухомість фіксують на території Локачинського району – майже на 91 відсоток більше проти аналогічного періоду торік, на території Турійського району – плюс 81 відсоток, у м. Луцьку – плюс 77,4 відсотки до минулорічних надходжень.

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Теги: житло, елітне, податки, Волинь
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