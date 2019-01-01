17 грудня – День Варвари: чому жінкам сьогодні не можна працювати

Варвари Іліопольскої, що жила в кінці 3 - початку 4 століть. Інші назви свята: «Варвара», «Варвара — ночі урвала», «Варварині морози», «Заваруха», «Бабине свято». Варварин день вважався «бабським» святом, тому жінки в цей день куделю не пряли, дозволялося тільки молоти толокно і тіпати льон.



Варвара була дочкою впливового язичника у Фінікії і була дуже красивою. Тому батько вирішив замкнути її в башті, щоб її ніхто не бачив. Перед заміжжям він випустив Варвару, щоб вона могла підготуватися до весілля. Дівчина скористалася випадком і прийняла хрещення. Про це дізнався її батько розгнівався, наказав катувати власну дочку, а потім сам стяв їй голову, – пише



Католики зверталися саме до Варвари під час грози. Її вважали захисницею від блискавки. Православні християн моляться їй, щоб уникнути раптової смерті, коли не встигаєш покаятися. Таку смерть вважали покаранням. А також Варвара – заступниця жінок. Її просять захистити від несправедливого чоловіка, а вагітні моляться про здоров'я для себе і малюка.



Наші предки вважали, що з цього дня росте світловий день, хоча і трохи. Серед традицій був молебень матерів біля ікони Варвари. Її просили дати дітям здоров'я і захистити їх від зла. Купці, військові, мандрівники і всі, у кого небезпечна професія, просять захистити від раптової смерті і від ударів блискавки.



Що можна, а чого не можна робити 17 грудня



Для господарок це час підготовки до Нового року, коли готують різні солодощі у вигляді пряників і льодяників. Їх потім можна подарувати дітям на День святого Миколая, який скоро настане. Також не можна в цей день прати, білити, місити глину. Рукоділлям займатися можна, але спочатку треба прочитати молитву: «Варвара прийшла, все під заборону взяла. Тільки шити і в'язати дозволила, коли я слово Боже говорила» і три рази сказати «Отче наш». З їжі, якщо не постите, можна приготувати вареники з сиром або маком. Ними пригощають сім'ю і випадкових гостей. Тільки випадкових, тому що не можна запрошувати нікого до себе в дім.



Також на Варвару є ворожіння. Щоб дізнатися свою долю, дівчина може зірвати гілочку вишні і поставити її у воду. Якщо до Різдва вона розпустилася, то в її домі оселиться удача і щастя, а якщо ні, то варто чекати хвороб і неприємностей. Щоб дізнатися стать майбутньої дитини, мама або бабуся вагітної повинні наліпити багато вареників і тільки в один покласти цукор, а ще в один – перець. Вагітна каже: «Перчик попався – синочок дістався, грудка цукру – буде у мене донька». Якщо першим попався вареник з цукром – буде дочка, якщо з перцем – син.







Приказки і прикмети



– Варвара ночі увірвала, вкрала, день приточила.

– Все тепло та й тепло, постривай - прийде Варвара, заварварять і морози.

– Якщо на Варвару стукнув мороз, то він простоїть і найближчі дні.

– Якщо до цього дня морози відступили, то врожай льону буде хорошим.

– Вечірній захід сонця зацвів червоними фарбами – буде морозний ясний день. А якщо захід заволокли хмари - буде снігопад.

– Якщо нічне небо тьмяне (без зірок) – буде відлига.

– Якщо дим, що піднімається з труби, стелиться по землі, то незабаром холоди відступлять.

– Народжені 17 грудня дуже практичні. Жінки можуть стати хорошими майстринями.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В церковному календарі 17 грудня вшанування пам'яті святої, що жила в кінці 3 - початку 4 століть. Інші назви свята: «Варвара», «Варвара — ночі урвала», «Варварині морози», «Заваруха», «Бабине свято». Варварин день вважався «бабським» святом, тому жінки в цей день куделю не пряли, дозволялося тільки молоти толокно і тіпати льон.Варвара була дочкою впливового язичника у Фінікії і була дуже красивою. Тому батько вирішив замкнути її в башті, щоб її ніхто не бачив. Перед заміжжям він випустив Варвару, щоб вона могла підготуватися до весілля. Дівчина скористалася випадком і прийняла хрещення. Про це дізнався її батько розгнівався, наказав катувати власну дочку, а потім сам стяв їй голову, – пише znaj.ua Католики зверталися саме до Варвари під час грози. Її вважали захисницею від блискавки. Православні християн моляться їй, щоб уникнути раптової смерті, коли не встигаєш покаятися. Таку смерть вважали покаранням. А також Варвара – заступниця жінок. Її просять захистити від несправедливого чоловіка, а вагітні моляться про здоров'я для себе і малюка.Наші предки вважали, що з цього дня росте світловий день, хоча і трохи. Серед традицій був молебень матерів біля ікони Варвари. Її просили дати дітям здоров'я і захистити їх від зла. Купці, військові, мандрівники і всі, у кого небезпечна професія, просять захистити від раптової смерті і від ударів блискавки.Для господарок це час підготовки до Нового року, коли готують різні солодощі у вигляді пряників і льодяників. Їх потім можна подарувати дітям на День святого Миколая, який скоро настане. Також не можна в цей день прати, білити, місити глину. Рукоділлям займатися можна, але спочатку треба прочитати молитву: «Варвара прийшла, все під заборону взяла. Тільки шити і в'язати дозволила, коли я слово Боже говорила» і три рази сказати «Отче наш». З їжі, якщо не постите, можна приготувати вареники з сиром або маком. Ними пригощають сім'ю і випадкових гостей. Тільки випадкових, тому що не можна запрошувати нікого до себе в дім.Також на Варвару є ворожіння. Щоб дізнатися свою долю, дівчина може зірвати гілочку вишні і поставити її у воду. Якщо до Різдва вона розпустилася, то в її домі оселиться удача і щастя, а якщо ні, то варто чекати хвороб і неприємностей. Щоб дізнатися стать майбутньої дитини, мама або бабуся вагітної повинні наліпити багато вареників і тільки в один покласти цукор, а ще в один – перець. Вагітна каже: «Перчик попався – синочок дістався, грудка цукру – буде у мене донька». Якщо першим попався вареник з цукром – буде дочка, якщо з перцем – син.– Варвара ночі увірвала, вкрала, день приточила.– Все тепло та й тепло, постривай - прийде Варвара, заварварять і морози.– Якщо на Варвару стукнув мороз, то він простоїть і найближчі дні.– Якщо до цього дня морози відступили, то врожай льону буде хорошим.– Вечірній захід сонця зацвів червоними фарбами – буде морозний ясний день. А якщо захід заволокли хмари - буде снігопад.– Якщо нічне небо тьмяне (без зірок) – буде відлига.– Якщо дим, що піднімається з труби, стелиться по землі, то незабаром холоди відступлять.– Народжені 17 грудня дуже практичні. Жінки можуть стати хорошими майстринями.

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