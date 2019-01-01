У бюджеті Луцька передбачили мізерну суму на кредитування житла для молоді
Сьогодні, 09:42
У бюджеті Луцької міської територіальної громади передбачили лише 60 тисяч на програму «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво або придбання житла».
Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань з питань бюджету у Палаці культури міста Луцька.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що станом на 1 січня очікують залишки за рахунок повернених кредитів, наданих у попередні роки. Тож якщо буде звернення, із бюджету Луцька виділять гроші на 1-2 квартири відповідно до програми «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво або придбання житла».
Разом із тим, у місті в черзі на житло стоять 327 молодих сімей.
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Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань з питань бюджету у Палаці культури міста Луцька.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що станом на 1 січня очікують залишки за рахунок повернених кредитів, наданих у попередні роки. Тож якщо буде звернення, із бюджету Луцька виділять гроші на 1-2 квартири відповідно до програми «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво або придбання житла».
Разом із тим, у місті в черзі на житло стоять 327 молодих сімей.
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