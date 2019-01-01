У бюджеті Луцька передбачили мізерну суму на кредитування житла для молоді

У бюджеті Луцької міської територіальної громади передбачили лише 60 тисяч на програму «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво або придбання житла».Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань з питань бюджету у Палаці культури міста Луцька.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що станом на 1 січня очікують залишки за рахунок повернених кредитів, наданих у попередні роки. Тож якщо буде звернення, із бюджету Луцька виділять гроші на 1-2 квартири відповідно до програми «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво або придбання житла».Разом із тим, у місті в черзі на житло стоять 327 молодих сімей.