Волинські каратисти вибороли 10 медалей на відкритому кубку України в Броварах

У місті Бровари, що на Київщині, відбулися змагання із кіокушинкай карате: відкритий кубок України серед дорослих, відкритий кубок України серед ветеранів та всеукраїнський турнір серед юнаків.Волинські спортсмени також взяли участь в змаганнях, які тривали 14 – 15 грудня і повернулися з низкою нагород, – повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації .Голова обласної федерації кіокушинкай карате(3 дан) зазначив, що Волинь представляли два спортклуби: «Кордон» м. Луцьк та «Оямас» м. Ковель.Волинські бійці продемонстрували високий рівень підготовки. Так, вихованці(СК «Кордон») тричі «потрапили у призи»:– срібло,– бронза,– бронза.Ковельські каратисти (ОДЮСШ ім. Є. Кондратовича) учні, повнили свій актив золотом та бронзою.Золота нагорода опинилася в арсеналітавибороли бронзу.На першості «Відкритий кубок України серед ветеранів» тренер Володимир Пустовий здобув золото.