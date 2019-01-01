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Волинські каратисти вибороли 10 медалей на відкритому кубку України в Броварах

Волинські каратисти вибороли 10 медалей на відкритому кубку України в Броварах
У місті Бровари, що на Київщині, відбулися змагання із кіокушинкай карате: відкритий кубок України серед дорослих, відкритий кубок України серед ветеранів та всеукраїнський турнір серед юнаків.

Волинські спортсмени також взяли участь в змаганнях, які тривали 14 – 15 грудня і повернулися з низкою нагород, – повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації .

Голова обласної федерації кіокушинкай карате Володимир Москвич (3 дан) зазначив, що Волинь представляли два спортклуби: «Кордон» м. Луцьк та «Оямас» м. Ковель.

Волинські бійці продемонстрували високий рівень підготовки. Так, вихованці Богдана Мандрикіна (СК «Кордон») тричі «потрапили у призи»: Клебан Любомир – срібло, Ткачук Антон – бронза, Глущук Максим – бронза.

Ковельські каратисти (ОДЮСШ ім. Є. Кондратовича) учні Володимира Пустового, повнили свій актив золотом та бронзою.

Золота нагорода опинилася в арсеналі Івана Потапчука. Фрунзік Королік, Захар Онищук та Михайло Наумчик вибороли бронзу.

На першості «Відкритий кубок України серед ветеранів» тренер Володимир Пустовий здобув золото.

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Теги: Волинь, карате, змагання, кіокушинкай карате
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