Волинські каратисти вибороли 10 медалей на відкритому кубку України в Броварах
Сьогодні, 14:28
У місті Бровари, що на Київщині, відбулися змагання із кіокушинкай карате: відкритий кубок України серед дорослих, відкритий кубок України серед ветеранів та всеукраїнський турнір серед юнаків.
Волинські спортсмени також взяли участь в змаганнях, які тривали 14 – 15 грудня і повернулися з низкою нагород, – повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації .
Голова обласної федерації кіокушинкай карате Володимир Москвич (3 дан) зазначив, що Волинь представляли два спортклуби: «Кордон» м. Луцьк та «Оямас» м. Ковель.
Волинські бійці продемонстрували високий рівень підготовки. Так, вихованці Богдана Мандрикіна (СК «Кордон») тричі «потрапили у призи»: Клебан Любомир – срібло, Ткачук Антон – бронза, Глущук Максим – бронза.
Ковельські каратисти (ОДЮСШ ім. Є. Кондратовича) учні Володимира Пустового, повнили свій актив золотом та бронзою.
Золота нагорода опинилася в арсеналі Івана Потапчука. Фрунзік Королік, Захар Онищук та Михайло Наумчик вибороли бронзу.
На першості «Відкритий кубок України серед ветеранів» тренер Володимир Пустовий здобув золото.
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Волинські спортсмени також взяли участь в змаганнях, які тривали 14 – 15 грудня і повернулися з низкою нагород, – повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації .
Голова обласної федерації кіокушинкай карате Володимир Москвич (3 дан) зазначив, що Волинь представляли два спортклуби: «Кордон» м. Луцьк та «Оямас» м. Ковель.
Волинські бійці продемонстрували високий рівень підготовки. Так, вихованці Богдана Мандрикіна (СК «Кордон») тричі «потрапили у призи»: Клебан Любомир – срібло, Ткачук Антон – бронза, Глущук Максим – бронза.
Ковельські каратисти (ОДЮСШ ім. Є. Кондратовича) учні Володимира Пустового, повнили свій актив золотом та бронзою.
Золота нагорода опинилася в арсеналі Івана Потапчука. Фрунзік Королік, Захар Онищук та Михайло Наумчик вибороли бронзу.
На першості «Відкритий кубок України серед ветеранів» тренер Володимир Пустовий здобув золото.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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