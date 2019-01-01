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У Луцьку на Миколая шукатимуть нові різдвяні мотиви: анонсували традиційний міський фестиваль

У Луцьку на Миколая шукатимуть нові різдвяні мотиви: анонсували традиційний міський фестиваль
19 січня у Луцьку відбудеться традиційний міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви».

Початок заходу о 12 годині, – повідомляють на сайті міськради.

Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.

До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошують хорові колективи релігійних громад, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.

У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику.

Тривалість виступу - до 15 хвилин.

Заявки на участь у фестивалі приймаються до 30 грудня 2019 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Б.Хмельницького, 1.

Телефон для довідок (0332) 728778.

Положення про фестиваль за посиланням.

У Луцьку на Миколая шукатимуть нові різдвяні мотиви: анонсували традиційний міський фестиваль

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Теги: Різдвяні піснеспіви, луцьк, день святого Миколая
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