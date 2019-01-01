У Луцьку на Миколая шукатимуть нові різдвяні мотиви: анонсували традиційний міський фестиваль





Початок заходу о 12 годині, – повідомляють на



Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.



До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошують хорові колективи релігійних громад, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.



У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику.



Тривалість виступу - до 15 хвилин.



Заявки на участь у фестивалі приймаються до 30 грудня 2019 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Б.Хмельницького, 1.



Телефон для довідок (0332) 728778.



Положення про фестиваль за





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня у Луцьку відбудеться традиційний міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви».Початок заходу о 12 годині, – повідомляють на сайті міськради.Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошують хорові колективи релігійних громад, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику.Тривалість виступу - до 15 хвилин.Заявки на участь у фестивалі приймаються до 30 грудня 2019 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Б.Хмельницького, 1.Телефон для довідокПоложення про фестиваль за посиланням.

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