У Луцьку на Миколая шукатимуть нові різдвяні мотиви: анонсували традиційний міський фестиваль
Сьогодні, 20:19
19 січня у Луцьку відбудеться традиційний міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви».
Початок заходу о 12 годині, – повідомляють на сайті міськради.
Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.
До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошують хорові колективи релігійних громад, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.
У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику.
Тривалість виступу - до 15 хвилин.
Заявки на участь у фестивалі приймаються до 30 грудня 2019 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Б.Хмельницького, 1.
Телефон для довідок (0332) 728778.
Положення про фестиваль за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Початок заходу о 12 годині, – повідомляють на сайті міськради.
Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.
До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошують хорові колективи релігійних громад, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.
У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику.
Тривалість виступу - до 15 хвилин.
Заявки на участь у фестивалі приймаються до 30 грудня 2019 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Б.Хмельницького, 1.
Телефон для довідок (0332) 728778.
Положення про фестиваль за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Миколай, вистава і подарунки: бізнесмен влаштував свято для сотень маленьких лучан. ФОТО
Сьогодні, 20:29
У Луцьку на Миколая шукатимуть нові різдвяні мотиви: анонсували традиційний міський фестиваль
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
У Ківерцях горить «бляхарня». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:44