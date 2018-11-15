На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих
Сьогодні, 09:51
У Чернігівській області зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинули троє людей.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.
"16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля та пасажирського автобусу сполученням Херсон — Москва", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 15 осіб шпиталізовано з травмами різного ступеня важкості.
Зазначається, що рятувальники витягали потерпілих з понівечених авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.
"16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля та пасажирського автобусу сполученням Херсон — Москва", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 15 осіб шпиталізовано з травмами різного ступеня важкості.
Зазначається, що рятувальники витягали потерпілих з понівечених авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську
Сьогодні, 10:14
На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих
Сьогодні, 09:51
У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 200 автівок
Сьогодні, 09:39