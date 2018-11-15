На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих





Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.



"16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля та пасажирського автобусу сполученням Херсон — Москва", — йдеться у повідомленні.



Як відомо, внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 15 осіб шпиталізовано з травмами різного ступеня важкості.



Зазначається, що рятувальники витягали потерпілих з понівечених авто.

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