вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих

На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих
У Чернігівській області зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинули троє людей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

"16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля та пасажирського автобусу сполученням Херсон — Москва", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 15 осіб шпиталізовано з травмами різного ступеня важкості.

Зазначається, що рятувальники витягали потерпілих з понівечених авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Чернігівщина, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень
Сьогодні, 10:18
Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську
Сьогодні, 10:14
На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих
Сьогодні, 09:51
У бюджеті Луцька передбачили мізерну суму на кредитування житла для молоді
Сьогодні, 09:42
У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 200 автівок
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
Двоє загиблих та шестеро травмованих: оновлені дані про автотрощу у Турійському районі Двоє загиблих та шестеро травмованих: оновлені дані про автотрощу у Турійському районі
25 вересень, 12:53
На Чернігівщині перекинувся бус з пасажирами На Чернігівщині перекинувся бус з пасажирами
15 листопад, 2018, 13:25
На них могли рівнятися інші, - директор любешівського коледжу про загиблих хлопців На них могли рівнятися інші, - директор любешівського коледжу про загиблих хлопців
08 жовтень, 2018, 13:01
Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
07 жовтень, 2018, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень
Сьогодні, 10:18
 0
Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську
Сьогодні, 10:14
 0
На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих
Сьогодні, 09:51
 0
У бюджеті Луцька передбачили мізерну суму на кредитування житла для молоді
Сьогодні, 09:42
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 200 автівок
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8