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Лучан запрошують позмагатися на конкурсі-фестивалі вертепів «З Різдвом Христовим!»

Лучан запрошують позмагатися на конкурсі-фестивалі вертепів «З Різдвом Христовим!»
Лучан запрошують на XХІ міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»

Фестиваль відбудеться 9 січня 2020 року, однак анкети-заявки про участь потрібно подати до 30 грудня цього року, – повідомляє департамент культури Луцької міської ради.

До участі у фестивалі запрошують творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи. Фестиваль є конкурсним.

Лучан запрошують позмагатися на конкурсі-фестивалі вертепів «З Різдвом Христовим!»


Метою Фестивалю є:

- відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру;

- підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів;

- пошук нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом;

- збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.

Журі оцінюватиме конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях:

- дитячі колективи – вік учасників до 6 років;

- дитячі колективи – вік учасників до 18 років;

- колективи – вік учасників від 18 років;

- родинні колективи.

Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.

Фестиваль проводиться 09 січня 2020 року з 12.00 у Палаці культури міста Луцька.

Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 30 грудня 2019 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025.

Телефон для довідок: (0332) 728 778

Детальне Положення про Фестиваль за посиланням.

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Теги: Різдво Христове, вертепи, Луцьк, конкурс, фестиваль
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