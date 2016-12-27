Лучан запрошують позмагатися на конкурсі-фестивалі вертепів «З Різдвом Христовим!»





Фестиваль відбудеться 9 січня 2020 року, однак анкети-заявки про участь потрібно подати до 30 грудня цього року, – повідомляє



До участі у фестивалі запрошують творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи. Фестиваль є конкурсним.







Метою Фестивалю є:



- відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру;



- підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів;



- пошук нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом;



- збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.



Журі оцінюватиме конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях:



- дитячі колективи – вік учасників до 6 років;



- дитячі колективи – вік учасників до 18 років;



- колективи – вік учасників від 18 років;



- родинні колективи.



Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.



Фестиваль проводиться 09 січня 2020 року з 12.00 у Палаці культури міста Луцька.



Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 30 грудня 2019 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025.



Телефон для довідок: (0332) 728 778



Детальне Положення про Фестиваль за

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