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Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську

Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську
16-го грудня в Нововолинському міському суді відбулося засідання у справі щодо позбавлення права користування житловим приміщенням засуджених за вбивство Катерини Литкіної Максима Терлецького та Назара Статочнюка.

Їх дід Валерій Терлецький хотів виписати онуків з будинку в Нововолинську. Однак подав заяву про залишення позову без розгляду, - пише Буг.

Нагадаємо, 18-го жовтня відбулося підготовче засідання у справі. Валерій Терлецький 11-го липня звернувся з позовом про визнання Терлецького та Статочнюка, які досі сидять в СІЗО такими, що втратили право користування його житловим будинком по вулиці Льва Толстого.

Сам дід засуджених живе в селі Осмиловичі Іваничівського району, неподалік міста. Розповідають, що будинок у Нововолинську давно продав, однак для оформлення документів і потрібно виписати всіх з помешкання.

Як третю особу, що не заявляє самостійних вимог, суд долучив до справи батька вбитої дівчини Сергія Литкіна, зазначивши, що обставини можуть вплинути на його права.

Литкін та його представник з’явилися в судове засідання 16-го грудня, однак більше ніхто не прийшов. Ні позивач, ні відповідачі – засуджені за вбивство Ковельським міськрайонним судом, однак які чекають розгляду апеляції.
Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську

А Валерій Терлецький подав заяву, в якій просив залишити позов без розгляду. Суд її задовольнив, пославшись на норми законодавства.

Додамо, у своєму позові Валерій Терлецький заявляв, що Статочнюк та Терлецький не є членами його сім’ї. А Терлецький постійно проживав з матір’ю в Словенії і був приписаний в будинку на Льва Толстого лише щоб виготовити документи для прийняття громадянства Словенії.

Під час підготовчого судового засідання суддя зазначив, на запит суду надійшла відповідь, що в реєстрі територіальної громади Нововолинська відомості про реєстрацію відсутні. Згідно з даними, що містяться в картотеці реєстраційного обліку управління Державної міграційної служби у Волинській області – зареєстровані чи зняті з реєстрації не значаться.

То ж де все-таки зареєстровані засуджені за вбивство неповнолітньої тепер невідомо. І якщо дійсно вони не зареєстровані в будинку свого діда, то перешкод для продажу немає.

Нагадаємо, 28-го березня Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної, яке було скоєне у ніч з 1-го на 2-ге серпня 2016-го року.

Суд задовольнив і цивільний позов у справі про стягнення майнової шкоди, а також моральної у сумі 2 мільйони гривень на користь матері вбитої дівчини Вікторії Литкіної та 2 мільйони – батька Сергія Литкіна.

Вирок не набрав законної сили, бо захисниками засуджених була подана апеляція. 28-го листопада відбулося засідання в Апеляційному суді Рівненської області. Засідання перенесли на 20-те лютого 2020 року через заяву Максима Терлецького про неможливість розгляду справи без перекладача.

Рідні вбитої Катерини Литкіної вважають, що йде просто затягування часу. Поки слухався суд і очікується розгляд апеляції, Терлецький та Статочнюк перебувають в СІЗО. День попереднього ув’язнення зараховується як два дні позбавлення волі. Якщо судовий розгляд розпочнеться спочатку, це “на руку” вбивцям. І чим пізніше все буде відбуватися, тим краще для них.

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11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів. У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови. У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку.

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Теги: Катерина Литкіна, суд, житло, вбивці
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