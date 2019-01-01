вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень

У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень
Ввечері 16 грудня, у Луцьку, патрульні поліцейські піймали п’яного керманича на авто Volkswagen Caddy. Аби відкупитися від копів порушник запропонував їм хабара у розмірі 600 гривень.

«Дзвінок про те, що водій, можливо, керує нетверезим патрульні отримали вчора, близько 18 години. Через кілька хвилин водія зупинили по вулиці Дубнівській, у Луцьку. Той мав явні ознаки сп’яніня», – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.

Аби уникнути адмінвідповідальності, запропонував патрульним 600 гривень. Попередження про кримінальну відповідальність не подіяло, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.

За пропозицію неправомірної вигоди водія покарають згідно чинного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, поліція, хабар, кримінал, п'яний водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Західний Олімп»: жити в місті за містом*
Сьогодні, 10:30
У Волиньраді створили депутатське об’єднання «Тільки разом»
Сьогодні, 10:22
У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень
Сьогодні, 10:18
Дід вбивць Катерини Литкіної передумав виписувати онуків зі свого будинку в Нововолинську
Сьогодні, 10:14
На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та автобус: троє загиблих, 15 постраждалих
Сьогодні, 09:51
Схожі новини
Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру
26 липень, 18:31
За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції
22 листопад, 10:00
У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції
22 листопад, 09:42
У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО
12 листопад, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоюватимуть тим, хто загинув на Сході
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині дитині-сироті купили квартиру
Сьогодні, 11:37
 0
На Волині водій збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу
Сьогодні, 11:19
 0
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:12
 0
«Ні» російській попсі і шансону в маршрутках: депутат Волиньради вимагає взятися за перевізників
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8