У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень
Сьогодні, 10:18
Ввечері 16 грудня, у Луцьку, патрульні поліцейські піймали п’яного керманича на авто Volkswagen Caddy. Аби відкупитися від копів порушник запропонував їм хабара у розмірі 600 гривень.
«Дзвінок про те, що водій, можливо, керує нетверезим патрульні отримали вчора, близько 18 години. Через кілька хвилин водія зупинили по вулиці Дубнівській, у Луцьку. Той мав явні ознаки сп’яніня», – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.
Аби уникнути адмінвідповідальності, запропонував патрульним 600 гривень. Попередження про кримінальну відповідальність не подіяло, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
За пропозицію неправомірної вигоди водія покарають згідно чинного законодавства.
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«Дзвінок про те, що водій, можливо, керує нетверезим патрульні отримали вчора, близько 18 години. Через кілька хвилин водія зупинили по вулиці Дубнівській, у Луцьку. Той мав явні ознаки сп’яніня», – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.
Аби уникнути адмінвідповідальності, запропонував патрульним 600 гривень. Попередження про кримінальну відповідальність не подіяло, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
За пропозицію неправомірної вигоди водія покарають згідно чинного законодавства.
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