У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень





«Дзвінок про те, що водій, можливо, керує нетверезим патрульні отримали вчора, близько 18 години. Через кілька хвилин водія зупинили по вулиці Дубнівській, у Луцьку. Той мав явні ознаки сп’яніня», –



Аби уникнути адмінвідповідальності, запропонував патрульним 600 гривень. Попередження про кримінальну відповідальність не подіяло, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.



За пропозицію неправомірної вигоди водія покарають згідно чинного законодавства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 16 грудня, у Луцьку, патрульні поліцейські піймали п’яного керманича на авто Volkswagen Caddy. Аби відкупитися від копів порушник запропонував їм хабара у розмірі 600 гривень.«Дзвінок про те, що водій, можливо, керує нетверезим патрульні отримали вчора, близько 18 години. Через кілька хвилин водія зупинили по вулиці Дубнівській, у Луцьку. Той мав явні ознаки сп’яніня», – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.Аби уникнути адмінвідповідальності, запропонував патрульним 600 гривень. Попередження про кримінальну відповідальність не подіяло, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.За пропозицію неправомірної вигоди водія покарають згідно чинного законодавства.

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