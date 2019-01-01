Радять робити запаси: через аварію район Старого міста – без води

Лучан звертають увагу не те, що тривають ремонтні роботи та пошук пошкоджень на високовольтній кабельній лінії в районі Старого міста.Про це йдеться на сторінці "Evoda Lutsk" у facebook.Тож у зв’язку із загрозою затоплення, каналізаційно-насосну станцію перевели в аварійний режим роботи.Відтак, буде пониження тиску або часткове припинення водопостачання в районі Старого міста по вулицях Данила Галицького, Караїмська, Братковського, Кафедральна, Глушець та інших прилеглих територіях."Зауважуємо на необхідності завчасного створення резервів води на зазначених вулицях. Підприємство «Луцькводоканал» вживає всіх можливих заходів, щоб не допустити зупинки в роботі КНС", - йдеться у повідомлені.