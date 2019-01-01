У Волиньраді створили депутатське об’єднання «Тільки разом»





Про це стало відомо сьогодні, 17 грудня, під час сесії обласної ради.



Перед розглядом порядку денного голова Волиньради Ірина Вахович повідомила, що 33 депутати своїми підписами засвідчили бажання утворити це депутатське об’єднання.



Головою об’єднання обрали Ірину Вахович.

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