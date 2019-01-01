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У Волиньраді створили депутатське об’єднання «Тільки разом»

У Волиньраді створили депутатське об’єднання «Тільки разом»
У Волинській обласній раді створили депутатське об’єднання «Тільки разом».

Про це стало відомо сьогодні, 17 грудня, під час сесії обласної ради.

Перед розглядом порядку денного голова Волиньради Ірина Вахович повідомила, що 33 депутати своїми підписами засвідчили бажання утворити це депутатське об’єднання.

Головою об’єднання обрали Ірину Вахович.

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Теги: Волиньрада, Тільки разом
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Коментарі 2
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раніше таким був в політиці лише ляшко
а тут аж 33 але це краще для людей тепер точно будуть знати что з депутатів ......ар
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УКРОПчики зливаються, щоб ця назва більше не фігурувала на іншу переходять :)
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