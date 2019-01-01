У Волиньраді – нова депутатська група «Патріоти Волині»





Про це стало відомо сьогодні, 17 грудня, під час сесії обласної ради.



До групи «Патріоти Волині» увійшло 10 депутатів: Олег Бегаль, В'ячеслав Богдан, Володимир Бондар, Микола Буліга, Володимир Гунчик, Володимир Дейна, Валерій Дунайчук, Віталій Заремба, Віктор Козак, Роман Микитюк. Очолюватиме групу Володимир Бондар.



Перед цим голова обласної ради Ірина Вахович повідомила, що надійшла заява від голови фракції «Солідарність» в обласній раді Володимира Бондаря про складання повноважень.



Такі ж заяви надійшли від інших представників «Солідарності». Зокрема, їх написали депутати Юрій Гупало, Валентин Чернецький, Володимир Бондар, Олег Бегаль, Володимир Гунчик, Володимир Дейна, Віктор Козак, Валерій Дунайчук та Віталій Заремба.

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