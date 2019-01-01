Знайшли чоловіка, який побив депутата міськради на Волині





Нагадаємо, 16 грудня, до



Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв не судимий 49-річний житель Нововолинська.



Попередньо, встановили, що інцидент не пов’язаний із професійною діяльністю депутата.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановила особу кривдника депутата міськради.Нагадаємо, 16 грудня, до лікарні за медичною допомогою звернувся депутат Нововолинської міськради . З’ясувалося, що по 13 годині на вулиці Кобзаря в Нововолинську під час конфлікту невідомий побив його металевим прутом, - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв не судимий 49-річний житель Нововолинська.Попередньо, встановили, що інцидент не пов’язаний із професійною діяльністю депутата.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення.Досудове розслідування триває.

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