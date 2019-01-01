У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Як прокоментували виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій Chevrolet, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі і в'їхав в Daewoo Matiz.



Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Як повідомили у поліції, водії розійшлися за європротоколом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Клима Савури та Огієнка зранку 17 грудня трапилася аварія. Водій легковика, не надавши переваги в русі, влетів в інше авто.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.Як прокоментували виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій Chevrolet, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі і в'їхав в Daewoo Matiz.Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Як повідомили у поліції, водії розійшлися за європротоколом.

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