У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:12
У Луцьку на перехресті вулиць Клима Савури та Огієнка зранку 17 грудня трапилася аварія. Водій легковика, не надавши переваги в русі, влетів в інше авто.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.
Як прокоментували виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій Chevrolet, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі і в'їхав в Daewoo Matiz.
Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Як повідомили у поліції, водії розійшлися за європротоколом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.
Як прокоментували виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій Chevrolet, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі і в'їхав в Daewoo Matiz.
Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Як повідомили у поліції, водії розійшлися за європротоколом.
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