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У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО

У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Клима Савури та Огієнка зранку 17 грудня трапилася аварія. Водій легковика, не надавши переваги в русі, влетів в інше авто.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.

Як прокоментували виданню у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій Chevrolet, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі і в'їхав в Daewoo Matiz.

Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Як повідомили у поліції, водії розійшлися за європротоколом.
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, водії
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