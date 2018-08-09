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На Волині водій збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу

На Волині водій збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу
У Турійську автомобіль Renault Kangoo збив малолітню дівчину.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 грудня близько 10 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 39-річний місцевий житель. Водій збив 12-річну жительку райцентру, котра раптово вибігла на проїжджу частину дороги.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії центральної районної лікарні.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





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Теги: аварія, Волинь, дитина
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