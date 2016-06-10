На Волині дитині-сироті купили квартиру





Про це йдеться на сайті Горохівській районної ради.



Так, у День святого Андрія посадовці вручили ключі від квартири у місті Горохів, яку придбали як соціальне житло для особи із числа дітей-сиріт Марії Веремчук.



Посадовці подарували у новопридбане житло сучасний телевізор та побажали міцного здоров’я, затишку та добробуту у новій оселі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сироті із Горохова Марії Веремчук вручили ключі від квартири.Про це йдеться на сайті Горохівській районної ради.Так, у День святого Андрія посадовці вручили ключі від квартири у місті Горохів, яку придбали як соціальне житло для особи із числа дітей-сиріт Марії Веремчук.Посадовці подарували у новопридбане житло сучасний телевізор та побажали міцного здоров’я, затишку та добробуту у новій оселі.

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