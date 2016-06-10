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На Волині дитині-сироті купили квартиру

На Волині дитині-сироті купили квартиру
Сироті із Горохова Марії Веремчук вручили ключі від квартири.

Про це йдеться на сайті Горохівській районної ради.

Так, у День святого Андрія посадовці вручили ключі від квартири у місті Горохів, яку придбали як соціальне житло для особи із числа дітей-сиріт Марії Веремчук.

Посадовці подарували у новопридбане житло сучасний телевізор та побажали міцного здоров’я, затишку та добробуту у новій оселі.


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Теги: квартира, житло, сирота
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