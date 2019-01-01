Волинян просять допомогти врятувати життя молодій жінці





Про це написала на своїй сторінці у facebook Олена Набойчик, - інформує Нове життя.



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«Ми вже зверталися до вас за допомогою. І, завдячуючи вашим чуйним, небайдужим серцям, вирвали з лап смерті нашу Зоряну - ніжну маму, люблячу дружину, вірну подругу і прекрасну людину! Та, на жаль, смертельна хвороба вдарила з іншого боку. Родина витратила вже всі заощадження, вичерпала всі наявні ресурси...Уклінно просимо відгукнутися на чужий біль...», - йдеться у дописі.



Номер карти ПриватБанку: 4149497872747086 Черевко Ігор Олександрович (чоловік).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 34-річна жителька села Залізниця Любешівського району Зоряна Черевко бореться із тяжкою недугою і потребує фінансової допомоги.Про це написала на своїй сторінці у facebook, - інформує Нове життя.«Ми вже зверталися до вас за допомогою. І, завдячуючи вашим чуйним, небайдужим серцям, вирвали з лап смерті нашу Зоряну - ніжну маму, люблячу дружину, вірну подругу і прекрасну людину! Та, на жаль, смертельна хвороба вдарила з іншого боку. Родина витратила вже всі заощадження, вичерпала всі наявні ресурси...Уклінно просимо відгукнутися на чужий біль...», - йдеться у дописі.

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