У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це



Аварія сталася близько 11:30 поблизу пішохідного переходу на повороті до ПАТ «Луцькпластмас».



Зі слів очевидців, автомобіль марки Renault Kangoo не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Doblo, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.



Унаслідок ДТП постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої два автомобілі отримали значні механічні ушкодження, сталася 17 грудня близько 11:30 на вулиці Рівненській.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.Аварія сталася близько 11:30 поблизу пішохідного переходу на повороті до ПАТ «Луцькпластмас».Зі слів очевидців, автомобіль марки Renault Kangoo не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Doblo, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.Унаслідок ДТП постраждалих немає.

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