вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої два автомобілі отримали значні механічні ушкодження, сталася 17 грудня близько 11:30 на вулиці Рівненській.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.

Аварія сталася близько 11:30 поблизу пішохідного переходу на повороті до ПАТ «Луцькпластмас».

Зі слів очевидців, автомобіль марки Renault Kangoo не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Doblo, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

Унаслідок ДТП постраждалих немає.

У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, зіткнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 12:16
Лучанка звільняється з посади заступниці міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 12:12
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:05
На автостанції у Луцьку особи іншої національності «обчистили» жінку
Сьогодні, 12:00
Волинян просять допомогти врятувати життя молодій жінці
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
11 грудень, 19:24
У Луцьку – вечірня аварія: зікнулись дві автівки У Луцьку – вечірня аварія: зікнулись дві автівки
18 листопад, 17:39
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
18 жовтень, 14:01
У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО У Луцьку – аварія за участю двох легковиків. ФОТО
12 серпень, 15:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині злодій виніс з будинку гроші та ноутбук
Сьогодні, 13:20
 0
Коли в Україну повернуться морози: прогноз синоптиків
Сьогодні, 13:03
 0
У Шацькому районі двоє чоловіків ловили рибу з човна сітками. ФОТО
Сьогодні, 12:37
 0
Призначили керівника Волинського обласного перинатального центру
Сьогодні, 12:19
 0
Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8