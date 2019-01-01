У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої два автомобілі отримали значні механічні ушкодження, сталася 17 грудня близько 11:30 на вулиці Рівненській.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.
Аварія сталася близько 11:30 поблизу пішохідного переходу на повороті до ПАТ «Луцькпластмас».
Зі слів очевидців, автомобіль марки Renault Kangoo не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Doblo, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
Унаслідок ДТП постраждалих немає.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.
Аварія сталася близько 11:30 поблизу пішохідного переходу на повороті до ПАТ «Луцькпластмас».
Зі слів очевидців, автомобіль марки Renault Kangoo не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Doblo, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
Унаслідок ДТП постраждалих немає.
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