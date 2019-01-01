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Лучанка звільняється з посади заступниці міністра охорони здоров'я

Лучанка звільняється з посади заступниці міністра охорони здоров'я
Лучанку Младена Качурець, яка працювала на посаду заступниці міністра охорони здоров'я, подала у відставку.

Про це чиновниця повідомила у Facebook, опублікувавши заяву про звільнення, - пише Обозреватель.

"Вирішила піти у відставку. Відповідну заяву подано керівництву", – написала Качурець.

Вона додала, що має намір і надалі працювати над "втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи", але не з цим складом Міністерства охорони здоров'я.

"Я вірю в те, що українці заслуговують на життя в країні, де медична освіта – це цінність, а не товар, де людей лікують лікарі, які знають, вміють і хочуть допомагати пацієнтам і несуть відповідальність за свою діяльність, де медичні працівники мають всі можливості для саморозвитку і обміну досвідом із колегами по всьому світу", – наголосила вона.

Ексзаступниця зазначила, що в міністерстві ігнорувалися або блокувалися всі спроби ініціювати налагодження роботи, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення і курс.

Нагадаємо, що Мадлена Качурець стала заступницею міністра охорони здоров'я 11 вересня 2019 року.

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Теги: Младена Качурець, відставка
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