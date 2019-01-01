Лучанка звільняється з посади заступниці міністра охорони здоров'я





Про це чиновниця повідомила у Facebook, опублікувавши заяву про звільнення, - пише



"Вирішила піти у відставку. Відповідну заяву подано керівництву", – написала Качурець.



Вона додала, що має намір і надалі працювати над "втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи", але не з цим складом Міністерства охорони здоров'я.



"Я вірю в те, що українці заслуговують на життя в країні, де медична освіта – це цінність, а не товар, де людей лікують лікарі, які знають, вміють і хочуть допомагати пацієнтам і несуть відповідальність за свою діяльність, де медичні працівники мають всі можливості для саморозвитку і обміну досвідом із колегами по всьому світу", – наголосила вона.



Ексзаступниця зазначила, що в міністерстві ігнорувалися або блокувалися всі спроби ініціювати налагодження роботи, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення і курс.



Нагадаємо, що

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