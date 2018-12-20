Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік

Волиньрада не затвердила бюджет на 2020 рік. Проект вирішили доопрацювати.Про це стало відомо сьогодні, 17 грудня, під час сесійного засідання обласної ради.Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політикизауважив, що очолювана ним комісія одностайно рекомендує не приймати бюджет у тому вигляді, який наразі пропонують. Адже його, за словами Імберовського, потрібно суттєво доопрацювати.Так, з-поміж іншого, Імберовський наголосив, що не до кінця передбачили можливі джерела наповнення бюджету.«Для прикладу, немає нічого про «Волиньенергософт», який має всі шанси привести в бюджет сім з половиною мільйонів євро. Я запрошую на бюджетні слухання, щоб там обговорити всі моменти», - сказав Імберовський. І додав, що краще прийняти бюджет пізніше, але «нормальним та ґрунтовним».«Я з повагою відношуся до кожного платника податків в області. Їхні кошти мають використовуватися ефективно», - резюмував Імберовський.Зауважимо, що у проекті бюджету йшлося про доходи обласного бюджету у сумі 2 724 018 994 гривні та про видатки – 2 719 489 794 гривні.