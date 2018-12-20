Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 12:16
Волиньрада не затвердила бюджет на 2020 рік. Проект вирішили доопрацювати.
Про це стало відомо сьогодні, 17 грудня, під час сесійного засідання обласної ради.
Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Михайло Імберовський зауважив, що очолювана ним комісія одностайно рекомендує не приймати бюджет у тому вигляді, який наразі пропонують. Адже його, за словами Імберовського, потрібно суттєво доопрацювати.
Так, з-поміж іншого, Імберовський наголосив, що не до кінця передбачили можливі джерела наповнення бюджету.
«Для прикладу, немає нічого про «Волиньенергософт», який має всі шанси привести в бюджет сім з половиною мільйонів євро. Я запрошую на бюджетні слухання, щоб там обговорити всі моменти», - сказав Імберовський. І додав, що краще прийняти бюджет пізніше, але «нормальним та ґрунтовним».
«Я з повагою відношуся до кожного платника податків в області. Їхні кошти мають використовуватися ефективно», - резюмував Імберовський.
Зауважимо, що у проекті бюджету йшлося про доходи обласного бюджету у сумі 2 724 018 994 гривні та про видатки – 2 719 489 794 гривні.
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Про це стало відомо сьогодні, 17 грудня, під час сесійного засідання обласної ради.
Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Михайло Імберовський зауважив, що очолювана ним комісія одностайно рекомендує не приймати бюджет у тому вигляді, який наразі пропонують. Адже його, за словами Імберовського, потрібно суттєво доопрацювати.
Так, з-поміж іншого, Імберовський наголосив, що не до кінця передбачили можливі джерела наповнення бюджету.
«Для прикладу, немає нічого про «Волиньенергософт», який має всі шанси привести в бюджет сім з половиною мільйонів євро. Я запрошую на бюджетні слухання, щоб там обговорити всі моменти», - сказав Імберовський. І додав, що краще прийняти бюджет пізніше, але «нормальним та ґрунтовним».
«Я з повагою відношуся до кожного платника податків в області. Їхні кошти мають використовуватися ефективно», - резюмував Імберовський.
Зауважимо, що у проекті бюджету йшлося про доходи обласного бюджету у сумі 2 724 018 994 гривні та про видатки – 2 719 489 794 гривні.
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Коментарі 1
А що ця зРада взагалі може?!
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