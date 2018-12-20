вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік

Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік
Волиньрада не затвердила бюджет на 2020 рік. Проект вирішили доопрацювати.

Про це стало відомо сьогодні, 17 грудня, під час сесійного засідання обласної ради.

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Михайло Імберовський зауважив, що очолювана ним комісія одностайно рекомендує не приймати бюджет у тому вигляді, який наразі пропонують. Адже його, за словами Імберовського, потрібно суттєво доопрацювати.

Так, з-поміж іншого, Імберовський наголосив, що не до кінця передбачили можливі джерела наповнення бюджету.

«Для прикладу, немає нічого про «Волиньенергософт», який має всі шанси привести в бюджет сім з половиною мільйонів євро. Я запрошую на бюджетні слухання, щоб там обговорити всі моменти», - сказав Імберовський. І додав, що краще прийняти бюджет пізніше, але «нормальним та ґрунтовним».

«Я з повагою відношуся до кожного платника податків в області. Їхні кошти мають використовуватися ефективно», - резюмував Імберовський.

Зауважимо, що у проекті бюджету йшлося про доходи обласного бюджету у сумі 2 724 018 994 гривні та про видатки – 2 719 489 794 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньрада, бюджет, 2020
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А що ця зРада взагалі може?!
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацькому районі двоє чоловіків ловили рибу з човна сітками. ФОТО
Сьогодні, 12:37
Призначили керівника Волинського обласного перинатального центру
Сьогодні, 12:19
Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 12:16
Лучанка звільняється з посади заступниці міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 12:12
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради Поліція відкрила «кримінал» щодо заступника голови Волиньради
27 лютий, 17:48
У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік У Волиньраді затвердили бюджет на 2019 рік
20 грудень, 2018, 15:28
На компенсацію субсидій в Луцьку виділили майже 70 мільйонів гривень На компенсацію субсидій в Луцьку виділили майже 70 мільйонів гривень
30 червень, 2016, 16:02
«Ні» російській попсі і шансону в маршрутках: депутат Волиньради вимагає взятися за перевізників «Ні» російській попсі і шансону в маршрутках: депутат Волиньради вимагає взятися за перевізників
Сьогодні, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли в Україну повернуться морози: прогноз синоптиків
Сьогодні, 13:03
 0
У Шацькому районі двоє чоловіків ловили рибу з човна сітками. ФОТО
Сьогодні, 12:37
 0
Призначили керівника Волинського обласного перинатального центру
Сьогодні, 12:19
 0
Волиньрада не прийняла бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 12:16
 0
Лучанка звільняється з посади заступниці міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8