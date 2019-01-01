У Шацькому районі двоє чоловіків ловили рибу з човна сітками. ФОТО

У період з 9 по 16 грудня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 10 порушень.Так, складено три протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), три – за грубі порушення правил рибальства (ч. 4. ст. 85 КУпАП), три – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП). Крім того, оформили один акт виявлення та вилучення безгосподарського майна, - і«За даний період на порушників накладено 153 гривні штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 700 гривень. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 74 кг водних біоресурсів. Також вилучили п’ять заборонених знарядь лову та ще 2 – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник рибоохоронного патруляДля прикладу, 15 грудня під час рибоохоронного рейду на озері Чорне Шацького району викрили грубе порушення правил рибальства. Близько 18 години виявили двох порушників, які з дерев’яного човна ловили рибу забороненими знаряддями – двома сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони громадяни не встигли завдати збитків рибному господарству України.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.