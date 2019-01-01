У Шацькому районі двоє чоловіків ловили рибу з човна сітками. ФОТО
Сьогодні, 12:37
У період з 9 по 16 грудня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 10 порушень.
Так, складено три протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), три – за грубі порушення правил рибальства (ч. 4. ст. 85 КУпАП), три – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП). Крім того, оформили один акт виявлення та вилучення безгосподарського майна, - і
«За даний період на порушників накладено 153 гривні штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 700 гривень. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 74 кг водних біоресурсів. Також вилучили п’ять заборонених знарядь лову та ще 2 – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 15 грудня під час рибоохоронного рейду на озері Чорне Шацького району викрили грубе порушення правил рибальства. Близько 18 години виявили двох порушників, які з дерев’яного човна ловили рибу забороненими знаряддями – двома сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони громадяни не встигли завдати збитків рибному господарству України.
На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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Так, складено три протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), три – за грубі порушення правил рибальства (ч. 4. ст. 85 КУпАП), три – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП). Крім того, оформили один акт виявлення та вилучення безгосподарського майна, - і
«За даний період на порушників накладено 153 гривні штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 700 гривень. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 74 кг водних біоресурсів. Також вилучили п’ять заборонених знарядь лову та ще 2 – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 15 грудня під час рибоохоронного рейду на озері Чорне Шацького району викрили грубе порушення правил рибальства. Близько 18 години виявили двох порушників, які з дерев’яного човна ловили рибу забороненими знаряддями – двома сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони громадяни не встигли завдати збитків рибному господарству України.
На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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