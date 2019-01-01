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У місті на Волині злодій виніс з будинку гроші та ноутбук

У місті на Волині злодій виніс з будинку гроші та ноутбук
У Володимирі-Волинському невідомий зловмисник шляхом віджиму пластикового вікна проник в оселю і викрав гроші та ноутбук.

Про випадок інформують у міському відділі поліції, повідомляє "Район. Володимир-Волинський".

Про викрадення повідомила господарка оселі. Зловмисник проник в будинок у період з 15:30 16 грудня по 2:30 17 грудня. На той час власниці помешкання не було вдома.

У результаті, із шухляди зникли гроші в сумі 8 тисяч гривень та ноутбук іноземного виробництва.

Сума завданих збитків – більше 10 тисяч гривень.

16 грудня у місцеве вдділення поліції також звернулась мешканка села Коритниця, Володимир-Волинського району, і повідомила, що невідома особа викрала з її сумочки гаманець в якому були гроші. Трапилось усе це в той час, коли жінка стояла у черзі у відділенні «Укрпошти», аби заплатити комунальні платежі.

Сума завданих збитків – 1700 гривень.

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Теги: Володимир, злодій, крадіжка
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