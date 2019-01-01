У місті на Волині злодій виніс з будинку гроші та ноутбук





Про випадок інформують у міському відділі поліції, повідомляє



Про викрадення повідомила господарка оселі. Зловмисник проник в будинок у період з 15:30 16 грудня по 2:30 17 грудня. На той час власниці помешкання не було вдома.



У результаті, із шухляди зникли гроші в сумі 8 тисяч гривень та ноутбук іноземного виробництва.



Сума завданих збитків – більше 10 тисяч гривень.



16 грудня у місцеве вдділення поліції також звернулась мешканка села Коритниця, Володимир-Волинського району, і повідомила, що невідома особа викрала з її сумочки гаманець в якому були гроші. Трапилось усе це в той час, коли жінка стояла у черзі у відділенні «Укрпошти», аби заплатити комунальні платежі.



Сума завданих збитків – 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському невідомий зловмисник шляхом віджиму пластикового вікна проник в оселю і викрав гроші та ноутбук.Про випадок інформують у міському відділі поліції, повідомляє "Район. Володимир-Волинський". Про викрадення повідомила господарка оселі. Зловмисник проник в будинок у період з 15:30 16 грудня по 2:30 17 грудня. На той час власниці помешкання не було вдома.У результаті, із шухляди зникли гроші в сумі 8 тисяч гривень та ноутбук іноземного виробництва.Сума завданих збитків – більше 10 тисяч гривень.16 грудня у місцеве вдділення поліції також звернулась мешканка села Коритниця, Володимир-Волинського району, і повідомила, що невідома особа викрала з її сумочки гаманець в якому були гроші. Трапилось усе це в той час, коли жінка стояла у черзі у відділенні «Укрпошти», аби заплатити комунальні платежі.Сума завданих збитків – 1700 гривень.

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