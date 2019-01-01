«Яровиця» – розумне капіталовкладення у новому році*

От-от – Новий Рік. 2020-ий обіцяє бути хорошим, адже це – рік Білого Щура, який має принести спокій та розсудливість.Розсудливість, до слова, повинна бути у всьому, в тому числі – й у капіталовкладеннях. Витрати повинні бути розумними, й важче знайти більш виважене рішення, ніж витритити заощадження на житло.ЖК «Яровиця» бажає усім здійснення мрій, до свят тут підготували знижки при купівлі квартири, а також подарунки від партнерів комплексу:- Бранч-кафе PUR PUR;- Магазин автозапчастин «Японський авторай»;- Мережа магазинів «МЕБЛІ КОМІОРТ»;- Салон кухонних мийок ADAMANT.- Вентильований фасад SCANROC.- 5-ти камерні панорамні вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом.- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.- Центр міста та зручна транспортна інфраструктура.- Продумане та комфортне планування квартир.- Креативні дитячі та спортивні майданчики. Спроектовані комерційні приміщення бізнес-класу.- Новітній підземний паркінг з ліфтом.- Пентхауси з власною терасою, теплою підлогою та каміном.- Неймовірні краєвиди, що відкриваються з усіх боків.- Панорамне скління.- Зелені насадження та ландшафтний дизайн.- Унікальний дизайн фасаду.- Ідеальне місце для втілення будь-яких рішень з дизайну інтер’єру.- Арт-простір.Більше того, «Яровиця» дарує чудову можливість подбати про своє авто. Ви можете стати власником єдиного в Луцьку приватного підземного паркінгу, і ваше авто буде завжди у безпеці та у комфортних умовах. Купуйте паркомісце і за умови 100% оплати вам подарують 25 000 грн знижки.«Яровиця» – це житло нового покоління. Ставтеся відповідально до свого майбутнього, інвестуйте у найкраще!» – переконує забудовник.