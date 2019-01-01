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«Яровиця» – розумне капіталовкладення у новому році*

«Яровиця» – розумне капіталовкладення у новому році*
От-от – Новий Рік. 2020-ий обіцяє бути хорошим, адже це – рік Білого Щура, який має принести спокій та розсудливість.

Розсудливість, до слова, повинна бути у всьому, в тому числі – й у капіталовкладеннях. Витрати повинні бути розумними, й важче знайти більш виважене рішення, ніж витритити заощадження на житло.

ЖК «Яровиця» бажає усім здійснення мрій, до свят тут підготували знижки при купівлі квартири, а також подарунки від партнерів комплексу:

- Бранч-кафе PUR PUR;
- Магазин автозапчастин «Японський авторай»;
- Мережа магазинів «МЕБЛІ КОМІОРТ»;
- Салон кухонних мийок ADAMANT.

«Яровиця» – розумне капіталовкладення у новому році*


Переваги дому у «Яровиці»:

Енергоощадність

- Вентильований фасад SCANROC.
- 5-ти камерні панорамні вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом.
- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.

Комфорт

- Центр міста та зручна транспортна інфраструктура.
- Продумане та комфортне планування квартир.
- Креативні дитячі та спортивні майданчики. Спроектовані комерційні приміщення бізнес-класу.
- Новітній підземний паркінг з ліфтом.
- Пентхауси з власною терасою, теплою підлогою та каміном.

Натхнення

- Неймовірні краєвиди, що відкриваються з усіх боків.
- Панорамне скління.
- Зелені насадження та ландшафтний дизайн.
- Унікальний дизайн фасаду.
- Ідеальне місце для втілення будь-яких рішень з дизайну інтер’єру.
- Арт-простір.

Більше того, «Яровиця» дарує чудову можливість подбати про своє авто. Ви можете стати власником єдиного в Луцьку приватного підземного паркінгу, і ваше авто буде завжди у безпеці та у комфортних умовах. Купуйте паркомісце і за умови 100% оплати вам подарують 25 000 грн знижки.

«Яровиця» – це житло нового покоління. Ставтеся відповідально до свого майбутнього, інвестуйте у найкраще!» – переконує забудовник.

Контактний номер 050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/

«Яровиця» – розумне капіталовкладення у новому році*

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Теги: Яровиця, житло, квартира, знижки
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