На Волині іноземець збрехав про викрадення автомобіля, аби отримати страхові виплати





Про це інформує



Іноземець повідомив, що начебто неподалік Ковеля на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» у нього викрали автомобіль Mercedes-Benz CLK 200, котрий той залишив без нагляду на узбіччі.



Внаслідок проведених оперативно-пошукових заходів транспортний засіб правоохоронці знайшли в гаражі у знайомого заявника, 36-річного жителя Старовижівського району.



У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що іноземець завідомо надав правоохоронцям неправдиві відомості щодо начебто незаконного заволодіння його автомобілем аби отримати старахові виплати за нібито викрадений у нього Mercedes-Benz CLK 200.



Іноземцю повідомили про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України, легковик вилучили та помістили на арештмайданчик. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 12 грудня, до поліції Ковеля із заявою звернувся 42-річний громадянин сусідньої держави.Про це інформує ГУНП у Волинській області. Іноземець повідомив, що начебто неподалік Ковеля на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» у нього викрали автомобіль Mercedes-Benz CLK 200, котрий той залишив без нагляду на узбіччі.Внаслідок проведених оперативно-пошукових заходів транспортний засіб правоохоронці знайшли в гаражі у знайомого заявника, 36-річного жителя Старовижівського району.У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що іноземець завідомо надав правоохоронцям неправдиві відомості щодо начебто незаконного заволодіння його автомобілем аби отримати старахові виплати за нібито викрадений у нього Mercedes-Benz CLK 200.Іноземцю повідомили про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України, легковик вилучили та помістили на арештмайданчик. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію