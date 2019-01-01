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На Волині іноземець збрехав про викрадення автомобіля, аби отримати страхові виплати

На Волині іноземець збрехав про викрадення автомобіля, аби отримати страхові виплати
У четвер, 12 грудня, до поліції Ковеля із заявою звернувся 42-річний громадянин сусідньої держави.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Іноземець повідомив, що начебто неподалік Ковеля на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» у нього викрали автомобіль Mercedes-Benz CLK 200, котрий той залишив без нагляду на узбіччі.

Внаслідок проведених оперативно-пошукових заходів транспортний засіб правоохоронці знайшли в гаражі у знайомого заявника, 36-річного жителя Старовижівського району.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що іноземець завідомо надав правоохоронцям неправдиві відомості щодо начебто незаконного заволодіння його автомобілем аби отримати старахові виплати за нібито викрадений у нього Mercedes-Benz CLK 200.

Іноземцю повідомили про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України, легковик вилучили та помістили на арештмайданчик. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: викрадення автомобіля, неправдива інформація, Ковель
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