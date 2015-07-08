Врятувати кіборга: Порошенко вніс майже 19 мільйонів застави за генерала Марченка

16 грудня на благодійному концерті гурту «Ot Vinta!» п’ятий президент Україниповідомив, що внесе близько 19 мільйонів гривень, яких бракувало для покриття повної суми застави генералуКонцерт організували громадські активісти, які напередодні запустили масштабну акцію зі збору коштів для звільнення з СІЗО героя війни з Росією. За перші дні майже 3000 українців зібрали понад мільйон гривень, але без допомоги родини Порошенків акція б тривала значно довше і не факт, що завершилась би успіхом.Петро Порошенко переконаний, що фейкова справа проти Марченка – спроба дискредитувати здобутки армії й повернути Україну в орбіту Кремля. Тому боротьба за генерала - це боротьба за незалежну, європейську Україну.«Їхня мета – не посадити Марченка чи навіть Порошенка. Їхня мета – переписати історію останніх 5 років нашої з вами держави. Бо їм не подобається ця історія. А їхній справжній «мир» - це реваншизм, путінізм, за волосся повернення нашої України в кремлівське стійло. І сьогодні ми тут займаємось не тільки звільненням Марченка. Ми захищаємо Україну від спроби оббрехати воїнів, нав’язати інші цінності і обдурити людей», - зазначив Петро Порошенка під час концерту.Генерал-реформатор Дмитро Марченко здобув своє звання під час відсічі російській агресії, зокрема в лавах «кіборгів» у Донецькому аеропорту. Згодом очолив Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ, де разом зі своєю командою здійснив фундаментальну реформу. Саме його стараннями українська армія вдягнена в сучасний «піксель» та оснащена новітніми засобами індивідуального захисту, замість форми і спорядження радянського зразка.11 листопада Печерський суд, на вимогу слідчих ДБР, заарештував Дмитра Марченка за звинуваченнями у забезпеченні підрозділів бронежилетами начебто неналежної якості. За кілька днів ще чотирьох його заступників відправили в СІЗО. Це була перша серйозна атака правоохоронної системи на армію, яка, на жаль, не отримала належної реакції від влади та суспільства.Показово, що бронежилети тієї ж фірми постачають і в інші силові структури: МВС, Нацгвардію, СБУ, прикордонникам, але жодних претензій до посадовців цих відомств досі не було. Незалежні експерти та представники фірми-виробника вказують на грубі порушення державних стандартів слідчими під час експертизи. Водночас, Міноборони запевняє, що всі їхні випробування були успішними.Попри потуги, слідство не знайшло жодних доказів корупційного злочину, тому звинувачення перекваліфікували на статтю про невиконання посадових обов’язків. Марченко не переховувався та співпрацював зі слідством. Але суд призначив бойовому генералу заставу у 76 мільйонів гривень, хоча справа не пов’язана з корупцією, а його відомство не займалось безпосередньо закупівлями.Сумарно застава для всіх фігурантів сфабрикованого розслідування сягала ледь не півмільярда гривень. А суд грубо проігнорував намагання чинних народних депутатів, ветеранів та волонтерів взяти на поруки побратимів. Все це викликало серйозні підозри про політичні мотиви переслідування Дмитра Марченка і його команди для системної дискредитації армії.Згодом апеляційний суд зменшив заставу для Марченка майже в 4 рази – до 20 мільйонів, але ця сума залишалась занадто фантастичною для людини, яка живе на зарплату і оплачує орендоване житло.При цьому генерал і чути не хотів про вихід під заставу, доки з СІЗО не витягнуть усіх його підлеглих. Тому акцію зі збору коштів для Марченка активісти організували лише через місяць після арешту – коли звільнили всіх його помічників.Примітно, що навіть з опозиції Петро Порошенко продовжує підтримувати і мотивувати армію значно краще за діючу владу і теперішнього Верховного головнокомандувача. Застава для генерала Марченка безумовно підвищить бойовий дух українських військовослужбовців, які боронять Україну на фронті. Однак, це не найбільший внесок Порошенка у обороноздатність держави з початку російської агресії. За підрахунками, п’ятий президент України витратив на армію вже понад 550 мільйонів гривень.Зокрема, це й відновлення системи ППО над Києвом, і систематична підтримка спецпризначенців – придбання тепловізорів, гвинтівок, оптики та інших засобів для потреб української військової еліти. Не менш важливим стало забезпечення підрозділів на фронті дронами та системами аеророзвідки, що підвищило бойові можливості української армії.З початку російської агресії Україна визволила з полону понад 3270 заручників і політв’язнів, але вперше Петру Порошенку довелось звільняти бойового генерала, героя війни з лап українських силовиків. Для держави краще, щоб ця практика не мала системного характеру, а політичні переслідування не стали чорною візитівкою нової влади.