У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО





До свята учні й учителі підготувалися заздалегідь. У залі, де проходили урочистості, з'явилися кольорові плакати з найкращими побажаннями, гарно прикрасили й сцену, - йдеться на сайті



На 85-річчя завітало чимало гостей — випускники, вчителі, ветерани. Привітати шкільну родину прийшли й представники міської влади — заступники міського голови Ігор Прокопів та Андрій Товстига.



Першим до присутніх з вітальним словом звернувся директор закладу Ігор Ткачук. Він зробив короткий екскурс в історію школи, згадав веселі ситуації сьогодення, подякував за плідну працю вчителям, які діляться не лише знаннями зі своїми вихованцями, а віддають їм серце, душу та здоров'я.



Звернувся до працівників та учнів закладу, батьків Ігор Прокопів. Він адресував їм побажання добра, наснаги, подальших успіхів та миру.



З нагоди ювілею Ігор Ярославович оголосив колективу Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, творчу ініціативність, високі здобутки у навчально-виховному процесі, становленні й розвитку сучасного освітнього закладу. Також від міської влади у подарунок школа отримала радіосистему (мікрофони з базою).



Не всі випускники й учителі зараз проживають в Україні. Проте це не завадило їм привітати рідну школу з 85-річчям. Учасники свята могли побачити й почути їх теплі спогади і найщиріші зичення.



Окрім поздоровлень, слів визнання і вдячності, на гостей чекали цікаві концертні номери. На сцені виступали учні різного віку з поетичними віншуваннями. Родзинкою програми стали виступи фольклорного гурту “Дивина” та джурівців-соколят під керівництвом Сергія Дружиновича.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі ЗЗСО №2 відсвяткувала 85 років з часу заснування навчального закладу.До свята учні й учителі підготувалися заздалегідь. У залі, де проходили урочистості, з'явилися кольорові плакати з найкращими побажаннями, гарно прикрасили й сцену, - йдеться на сайті Ковельської міськради. На 85-річчя завітало чимало гостей — випускники, вчителі, ветерани. Привітати шкільну родину прийшли й представники міської влади — заступники міського головитаПершим до присутніх з вітальним словом звернувся директор закладу Ігор Ткачук. Він зробив короткий екскурс в історію школи, згадав веселі ситуації сьогодення, подякував за плідну працю вчителям, які діляться не лише знаннями зі своїми вихованцями, а віддають їм серце, душу та здоров'я.Звернувся до працівників та учнів закладу, батьків Ігор Прокопів. Він адресував їм побажання добра, наснаги, подальших успіхів та миру.З нагоди ювілею Ігор Ярославович оголосив колективу Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, творчу ініціативність, високі здобутки у навчально-виховному процесі, становленні й розвитку сучасного освітнього закладу. Також від міської влади у подарунок школа отримала радіосистему (мікрофони з базою).Не всі випускники й учителі зараз проживають в Україні. Проте це не завадило їм привітати рідну школу з 85-річчям. Учасники свята могли побачити й почути їх теплі спогади і найщиріші зичення.Окрім поздоровлень, слів визнання і вдячності, на гостей чекали цікаві концертні номери. На сцені виступали учні різного віку з поетичними віншуваннями. Родзинкою програми стали виступи фольклорного гурту “Дивина” та джурівців-соколят під керівництвом Сергія Дружиновича.

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