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У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО

У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі ЗЗСО №2 відсвяткувала 85 років з часу заснування навчального закладу.

До свята учні й учителі підготувалися заздалегідь. У залі, де проходили урочистості, з'явилися кольорові плакати з найкращими побажаннями, гарно прикрасили й сцену, - йдеться на сайті Ковельської міськради.

На 85-річчя завітало чимало гостей — випускники, вчителі, ветерани. Привітати шкільну родину прийшли й представники міської влади — заступники міського голови Ігор Прокопів та Андрій Товстига.

Першим до присутніх з вітальним словом звернувся директор закладу Ігор Ткачук. Він зробив короткий екскурс в історію школи, згадав веселі ситуації сьогодення, подякував за плідну працю вчителям, які діляться не лише знаннями зі своїми вихованцями, а віддають їм серце, душу та здоров'я.

Звернувся до працівників та учнів закладу, батьків Ігор Прокопів. Він адресував їм побажання добра, наснаги, подальших успіхів та миру.

З нагоди ювілею Ігор Ярославович оголосив колективу Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, творчу ініціативність, високі здобутки у навчально-виховному процесі, становленні й розвитку сучасного освітнього закладу. Також від міської влади у подарунок школа отримала радіосистему (мікрофони з базою).

Не всі випускники й учителі зараз проживають в Україні. Проте це не завадило їм привітати рідну школу з 85-річчям. Учасники свята могли побачити й почути їх теплі спогади і найщиріші зичення.

Окрім поздоровлень, слів визнання і вдячності, на гостей чекали цікаві концертні номери. На сцені виступали учні різного віку з поетичними віншуваннями. Родзинкою програми стали виступи фольклорного гурту “Дивина” та джурівців-соколят під керівництвом Сергія Дружиновича.

У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО
У Ковелі школа відзначила 85-річчя. ФОТО

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Теги: Ковель, ювілей школи
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