Де замовити красивий номерний знак на авто*





«Пластини для дублікатів номерних знаків можуть бути нового та старого зразків. Для замовлення послуги потрібно тільки пред’явити менеджеру відповідного відділу оригінал технічного паспорту, де вказаний відповідний номерний знак», - йдеться у блозі компанії.



Більше інформації можна отримати за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанам пропонують подарувати близьким оригінальний подарунок - красивий номерний знак на авто. Замовити виготовлення такого знаку можна у фахівців компанії WEST AUTO HUB «Пластини для дублікатів номерних знаків можуть бути нового та старого зразків. Для замовлення послуги потрібно тільки пред’явити менеджеру відповідного відділу оригінал технічного паспорту, де вказаний відповідний номерний знак», - йдеться у блозі компанії.Більше інформації можна отримати за посиланням: http://bit.ly/38QcNxR або за номером телефону 067 158 86 08

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію