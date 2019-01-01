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Українка в 25 років отримала вісім вищих освіт і встановила рекорд

Українка в 25 років отримала вісім вищих освіт і встановила рекорд
Українка Надія Яворовенко з Вінниці отримала вісім вищих освіт у свої 25 років.

Про що написала у Facebook глава Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, - пише Корреспондент.

П'ять вишів дівчина закінчила в Україні, решту - у Франції. Освіту отримала за такими спеціальностями: менеджмент, управління підприємствами, менеджмент організацій, менеджмент готельно-ресторанної справи, бакалавр права, магістр права, перекладач іноземних мов, магістр європейського права.

Оголошення рекорду відбудеться 19 грудня відразу після отримання дев'ятої освіти - захисту магістерської роботи за спеціальністю бізнес-адміністрування.


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Теги: рекорд, Україна, освіта
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Коментарі 1
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для чого аж стільки дипломів? щиро не розумію
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