Українка в 25 років отримала вісім вищих освіт і встановила рекорд





Про що написала у Facebook глава Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, - пише



П'ять вишів дівчина закінчила в Україні, решту - у Франції. Освіту отримала за такими спеціальностями: менеджмент, управління підприємствами, менеджмент організацій, менеджмент готельно-ресторанної справи, бакалавр права, магістр права, перекладач іноземних мов, магістр європейського права.



Оголошення рекорду відбудеться 19 грудня відразу після отримання дев'ятої освіти - захисту магістерської роботи за спеціальністю бізнес-адміністрування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка Надія Яворовенко з Вінниці отримала вісім вищих освіт у свої 25 років.Про що написала у Facebook глава Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, - пише Корреспондент. П'ять вишів дівчина закінчила в Україні, решту - у Франції. Освіту отримала за такими спеціальностями: менеджмент, управління підприємствами, менеджмент організацій, менеджмент готельно-ресторанної справи, бакалавр права, магістр права, перекладач іноземних мов, магістр європейського права.Оголошення рекорду відбудеться 19 грудня відразу після отримання дев'ятої освіти - захисту магістерської роботи за спеціальністю бізнес-адміністрування.

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