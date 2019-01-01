Не Пісачук: назвали прізвище ймовірного очільника волинської обласної лікарні

Олександра Дударя.



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До слова, Дудар Олександр − заступник головного лікаря з хірургічної допомоги з 2007 року, лікар-хірург судинний вищої кваліфікаційної категорії.



Багаторічний керівник обласної клінічної лікарні Іван Сидор написав заяву в обласну раду з проханням звільнити його від виконання обов'язків директора.



Питання розглянула постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства на сьогоднішньому засіданні.



Депутати рекомендували голові облради Ірині Вахович в установленому законодавством порядку звільнити Івана Сидора від виконання обов'язків керівника та покласти тимчасове виконання обов'язків директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради на Олександра Дударя.



Нагадаємо, раніше на



Зауважимо, що остаточне рішення щодо призначення кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» прийматимуть депутати обласної ради під час сесії.



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