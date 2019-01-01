Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
школа с.Морозовичі вул.Учительська 4-10, Шевченка 1-9, Шкільна 10-39
2. ПЛ-0.4кв Л-2 від КТП-68 чистка траси 10:00-16:00 с.Ст.Порицьк вул.Садова 3.21, Центральна 2-24
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-337 09:00-17:00
ТзОВ "УКРТАУЕР"- станція мобільного зв'язку
с. Чемерин вул. Садова, буд. 1-6
вул. Гагаріна, буд. (парні 60-98) (непарні 43-49,57-91),
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-149 09:00-17:00
с.Бодячів вул.Шкільна, буд.9-39, вул.Лісова,буд.1-11,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФО Ющик С.Я.
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП "Ков. Лісове господарство
ФОП Хороших О.А.
С/Р Скулин
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.О. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
ФОП Ткачук О.В.
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське п-во вет.медицини с.Скулин
с.Стеблі
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №412
9:00-17:00
Ковельська ВТК
ПФ "Юкон" - СК
м.Ковель, вул.Шевченка
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №513
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Вітовського
4.
ПС-35 №16 «Голоби» Л.16-07
9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Ковельське П-во вет.медицини
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Ковельське Райво
Голобське споживче товариство
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Поповичі"
ПАТ"Укртелеком"
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
смт.Голоби, с.Поповичі, с.Калиновник
5.
ПС-35 №16 «Голоби» Л.16-05
9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
6.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №498
9:00-17:00
ТзОВ"Волиньтабак"
ТзОВ"ТОП СВІТКовель"
ФОП Возняк А.С.
ФОП Слепко Ю.С.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ФОП Клімук О.Т.
м.Ковель, вул.Брестська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Будники
2. 9:00-17:00
с.Нудижи
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського,
Героїв УПА,2-15, Тиха.
2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
с.Мирославка (повністю)
с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Мильськ (повністю)
13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю)
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с. Рокита вул Центральна Ставкова
Турійський район
1. 10:00-16:30
с. Літин
2. 10:00-16:30 ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин с. Бобли
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Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
школа с.Морозовичі вул.Учительська 4-10, Шевченка 1-9, Шкільна 10-39
2. ПЛ-0.4кв Л-2 від КТП-68 чистка траси 10:00-16:00 с.Ст.Порицьк вул.Садова 3.21, Центральна 2-24
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-337 09:00-17:00
ТзОВ "УКРТАУЕР"- станція мобільного зв'язку
с. Чемерин вул. Садова, буд. 1-6
вул. Гагаріна, буд. (парні 60-98) (непарні 43-49,57-91),
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-149 09:00-17:00
с.Бодячів вул.Шкільна, буд.9-39, вул.Лісова,буд.1-11,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФО Ющик С.Я.
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП "Ков. Лісове господарство
ФОП Хороших О.А.
С/Р Скулин
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.О. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
ФОП Ткачук О.В.
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське п-во вет.медицини с.Скулин
с.Стеблі
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №412
9:00-17:00
Ковельська ВТК
ПФ "Юкон" - СК
м.Ковель, вул.Шевченка
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №513
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Вітовського
4.
ПС-35 №16 «Голоби» Л.16-07
9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Ковельське П-во вет.медицини
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Ковельське Райво
Голобське споживче товариство
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Поповичі"
ПАТ"Укртелеком"
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
смт.Голоби, с.Поповичі, с.Калиновник
5.
ПС-35 №16 «Голоби» Л.16-05
9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
6.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №498
9:00-17:00
ТзОВ"Волиньтабак"
ТзОВ"ТОП СВІТКовель"
ФОП Возняк А.С.
ФОП Слепко Ю.С.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ФОП Клімук О.Т.
м.Ковель, вул.Брестська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Будники
2. 9:00-17:00
с.Нудижи
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського,
Героїв УПА,2-15, Тиха.
2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
с.Мирославка (повністю)
с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Мильськ (повністю)
13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю)
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с. Рокита вул Центральна Ставкова
Турійський район
1. 10:00-16:30
с. Літин
2. 10:00-16:30 ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин с. Бобли
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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