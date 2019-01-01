Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:30-16:30школа с.Морозовичі вул.Учительська 4-10, Шевченка 1-9, Шкільна 10-392. ПЛ-0.4кв Л-2 від КТП-68 чистка траси 10:00-16:00 с.Ст.Порицьк вул.Садова 3.21, Центральна 2-241. ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська1. ПЛ0,4 кВ від КТП-337 09:00-17:00ТзОВ "УКРТАУЕР"- станція мобільного зв'язкус. Чемерин вул. Садова, буд. 1-6вул. Гагаріна, буд. (парні 60-98) (непарні 43-49,57-91),2. ПЛ0,4 кВ від КТП-149 09:00-17:00с.Бодячів вул.Шкільна, буд.9-39, вул.Лісова,буд.1-11,1.9:00-17:00ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур"ФО Ющик С.Я.ФОП Ревчук В.О.ФОП Спичак М.І.Дубівське СТКовельське МТМОРелігійна грома ЄХБ СкулинФОП Коваль О.С.ДП "Ков. Лісове господарствоФОП Хороших О.А.С/Р СкулинСВК"Світанок"ФОП Яцків Г.М.Ф.О. Хом'як О.Я.ФОП Приступа А.ВФОП Ткачук О.В.Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"Ковельське п-во вет.медицини с.Скулинс.Стеблі2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4129:00-17:00Ковельська ВТКПФ "Юкон" - СКм.Ковель, вул.Шевченка3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5139:00-17:00Ковельське МТМОКовельське УВКГм.Ковель, вул.Вітовського4.ПС-35 №16 «Голоби» Л.16-079:00-17:00СВК"Вікторія"Ковельське П-во вет.медициниДП "Західтранс"ПрАТ "ВОПАС "ПМП"Квант"Ковельське РайвоГолобське споживче товариствоПАТ" Волиньгаз "ТзОВ "В.Прометей"СТзОВ"Поповичі"ПАТ"Укртелеком"Церква с.ПоповичіТзОВ "Ніка-Добробут"смт.Голоби, с.Поповичі, с.Калиновник5.ПС-35 №16 «Голоби» Л.16-059:00-17:00ТзОВ "В.Прометей"СТзОВ"Лан"Львівська залізницяКовельське РайвоЦерква с.М.ПорськГолобське споживче товариствоКовельське МТМОВол.дирекція УДППЗКовельське МТМОФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіПАТ"Ковельмолоко"Церква с.В.Порськс.Малий Порськ,с.Великий Порськ,с.Борщівка,с.Свидники6.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4989:00-17:00ТзОВ"Волиньтабак"ТзОВ"ТОП СВІТКовель"ФОП Возняк А.С.ФОП Слепко Ю.С.ТзОВ "ВКП " Каскад "ФОП Клімук О.Т.м.Ковель, вул.БрестськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Будники2. 9:00-17:00с.НудижиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського,Героїв УПА,2-15, Тиха.2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-103. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)с.Мирославка (повністю)с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)с.Мильськ (повністю)13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю)1. 9:00-17:00с. Рокита вул Центральна Ставкова1. 10:00-16:30с. Літин2. 10:00-16:30 ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин с. Бобли