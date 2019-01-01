На Волині батько заплатить штраф за п'яне водіння неповнолітнього сина





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Патрульні затримали нетверезого водія Savage у жовтні поблизу села Дольськ. 15-річний водій керував мопедом без мотошолому, не маючи права на керування транспортними засобами відповідної категорії, при цьому мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер» у присутності батьків.



У зв’язку з тим, що водій не досяг 16-річного віку, працівники поліції оформили адміністративні матеріали на батька водія за неналежне виконання батьківських обов’язків у відповідності до ч.3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).



Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у грудні цього року та виніс рішення про накладення на батька стягнення у виді штрафу в розмірі 50 НМДГ, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд визнав винним у неналежному виконанні обов’язків батька неповнолітнього водія, який керував мопедом у стані алкогольного сп’яніння у Любешівському районі.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області. Патрульні затримали нетверезого водія Savage у жовтні поблизу села Дольськ. 15-річний водій керував мопедом без мотошолому, не маючи права на керування транспортними засобами відповідної категорії, при цьому мав ознаки алкосп’яніння та погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер» у присутності батьків.У зв’язку з тим, що водій не досяг 16-річного віку, працівники поліції оформили адміністративні матеріали на батька водія за неналежне виконання батьківських обов’язків у відповідності до ч.3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у грудні цього року та виніс рішення про накладення на батька стягнення у виді штрафу в розмірі 50 НМДГ, що становить 850 гривень.

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