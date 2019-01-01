У Польщі українець зі зброєю напав на роботодавця через звільнення





Про це пише



За інформацією, випадок трапився минулого тижня на території однієї з фірм у Пястові, власником якої є поляк.



«Черговий прушківського відділку поліції отримав повідомлення від власника, що його робітник, використовуючи зброю, вимагав від нього грошей», – повідомила прес-офіцер Повітового управління поліції у Прушкові молодший комісар Кароліна Канька.



На місце відразу направили поліцейський патруль. через декілька хвилин після цього на вулиці поліцейські затримали 44-річного громадянина України.



Згідно з інформацією слідчих, у день, коли стався цей випадок, потерпілий звільнив чоловіка з роботи. Через кілька хвилин колишній працівник повернувся до роботодавця і, погрожуючи зброєю, вимагав у нього грошей.



"Під час сутички потерпілий отримав удар в обличчя, він упав на підлогу, пролунали три постріли, але, на щастя, нікого не поранено", – повідомила молодший комісар Канька і додала, що власникові фірми вдалося втекти і повідомити поліцію.



Громадянина Україна тимчасово заарештували на три місяці. За вчинені дії йому загрожує покарання позбавлення волі не менше трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали 44-річного громадянина України, який напав на свого роботодавця.Про це пише Польське Радіо За інформацією, випадок трапився минулого тижня на території однієї з фірм у Пястові, власником якої є поляк.«Черговий прушківського відділку поліції отримав повідомлення від власника, що його робітник, використовуючи зброю, вимагав від нього грошей», – повідомила прес-офіцер Повітового управління поліції у Прушкові молодший комісар Кароліна Канька.На місце відразу направили поліцейський патруль. через декілька хвилин після цього на вулиці поліцейські затримали 44-річного громадянина України.Згідно з інформацією слідчих, у день, коли стався цей випадок, потерпілий звільнив чоловіка з роботи. Через кілька хвилин колишній працівник повернувся до роботодавця і, погрожуючи зброєю, вимагав у нього грошей."Під час сутички потерпілий отримав удар в обличчя, він упав на підлогу, пролунали три постріли, але, на щастя, нікого не поранено", – повідомила молодший комісар Канька і додала, що власникові фірми вдалося втекти і повідомити поліцію.Громадянина Україна тимчасово заарештували на три місяці. За вчинені дії йому загрожує покарання позбавлення волі не менше трьох років.

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