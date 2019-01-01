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У Польщі українець зі зброєю напав на роботодавця через звільнення

У Польщі українець зі зброєю напав на роботодавця через звільнення
У Польщі затримали 44-річного громадянина України, який напав на свого роботодавця.

Про це пише Польське Радіо.

За інформацією, випадок трапився минулого тижня на території однієї з фірм у Пястові, власником якої є поляк.

«Черговий прушківського відділку поліції отримав повідомлення від власника, що його робітник, використовуючи зброю, вимагав від нього грошей», – повідомила прес-офіцер Повітового управління поліції у Прушкові молодший комісар Кароліна Канька.

На місце відразу направили поліцейський патруль. через декілька хвилин після цього на вулиці поліцейські затримали 44-річного громадянина України.

Згідно з інформацією слідчих, у день, коли стався цей випадок, потерпілий звільнив чоловіка з роботи. Через кілька хвилин колишній працівник повернувся до роботодавця і, погрожуючи зброєю, вимагав у нього грошей.

"Під час сутички потерпілий отримав удар в обличчя, він упав на підлогу, пролунали три постріли, але, на щастя, нікого не поранено", – повідомила молодший комісар Канька і додала, що власникові фірми вдалося втекти і повідомити поліцію.

Громадянина Україна тимчасово заарештували на три місяці. За вчинені дії йому загрожує покарання позбавлення волі не менше трьох років.

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Теги: Польща, українець, роботодавець
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