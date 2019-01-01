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На Волині з території лісництва викрали декоративні хвойні дерева

На Волині з території лісництва викрали декоративні хвойні дерева
11 грудня з території Павлівського лісництва викопали 26 декоративних хвойних дерев висотою 05-07 метрів. Злодії завдали матеріальної шкоди на суму 2080 гривень.

До Іваничівського відділення поліції повідомлення про крадіжку надійшло 13 грудня, - йдеться на Facebook-сторінці поліції.

Працівники Іваничівського відділення поліції встановили, що злочин вчинив місцевий житель села Павлівка Іваничівського району.

Посадковий декоративний хвойний матеріал у кількості 5 одиниць вилучили. Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження іншого викраденого посадкового хвойного матеріалу. Досудове розслідування триває.

Злочинцю загрожує кримінальна відповідальність за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, карається штрафом, громадськими роботами, виправними роботами, арештом або позбавленням волі на строк до 3 років.

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Теги: лісництво, Волинь, крадіжка, хвойні дерева
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