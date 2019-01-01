Для 6-річної дівчинки з Луцька потрібна реабілітація: мама благає про допомогу





Маленька дівчинка, незважаючи на цілий "букет" діагнозів (ДЦП, епiлепсiя з частими полiморфними припадками, вроджений двобiчний пiдвивих стегон, постiйна косоокiсть лiвого ока і т.д.), має шанс на нормальне життя, - пише



Зазначають, що у квітні реабілітолог, займаючись із дитиною, зламав Насті ногу. Дівчинці потрібна була операція і за допомогою соцмереж вдалося зібрати необхідну суму. Наразі Настя вже відійшла від операції та потребує додаткових, приватних занять, щоб розробляти ніжку. Також вона має пройти декілька курсів масажу, а в мами немає на це коштів.



Жінка виховує доньку сама, а тому не може оплатити наступні етапи реабілітації. Мама Ольга просить допомоги небайдужих людей. Вона вірить, що одного дня її дитина зможе повноцінно стати на ноги, ростиме і розвиватиметься, як всі здорові діти.



Окрім моральної та фінансової підтримки, просять ще одяг для дитини віком 5-6 років, взуття, підгузники.



Кошти можна переказати на картку: 5168 7573 1855 8824 (Ольга Фіркович). Номер телефону мами дівчинки +380 (66) 888 02 24.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян закликають допомогти 6-річній Насті Фіркович, яка з народження має низку хвороб.Маленька дівчинка, незважаючи на цілий "букет" діагнозів (ДЦП, епiлепсiя з частими полiморфними припадками, вроджений двобiчний пiдвивих стегон, постiйна косоокiсть лiвого ока і т.д.), має шанс на нормальне життя, - пише Район.Бізнес Зазначають, що у квітні реабілітолог, займаючись із дитиною, зламав Насті ногу. Дівчинці потрібна була операція і за допомогою соцмереж вдалося зібрати необхідну суму. Наразі Настя вже відійшла від операції та потребує додаткових, приватних занять, щоб розробляти ніжку. Також вона має пройти декілька курсів масажу, а в мами немає на це коштів.Жінка виховує доньку сама, а тому не може оплатити наступні етапи реабілітації. Мама Ольга просить допомоги небайдужих людей. Вона вірить, що одного дня її дитина зможе повноцінно стати на ноги, ростиме і розвиватиметься, як всі здорові діти.Окрім моральної та фінансової підтримки, просять ще одяг для дитини віком 5-6 років, взуття, підгузники.

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