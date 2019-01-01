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Пенсіонерка з Волині віддала понад 2 тисячі доларів псевдопрацівнику банку

Пенсіонерка з Волині віддала понад 2 тисячі доларів псевдопрацівнику банку
У Любешівському районі шахрай, представившись працівником банку, зняв з карти 63-річної жінки понад 2 тисячі доларів.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Так, до відділення поліції із заявою звернулась жителька селища, яка повідомила, що невідома особа, представившись працівником служби безпеки Приватбанку, шахрайським способом з кредитної картки заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 52 000 гривень.

«За вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч.1.ст.190 КК України (Шахрайство). Вкотре нагадуємо громадянам бути обережними та не довіряти незнайомцям. У жодному разі не здійснювати будь-яких уточнень із «псевдо працівниками банків», а персонально звертатись до найближчих відділень банківських установ. Пам’ятайте, що працівники банку можуть обслуговувати клієнта лише персонально та у випадку звернення на гарячу лінію банківської установи, але не у вигляді дзвінка з мобільного телефону», - акцентує т.в.о. начальника Любешівського відділення поліції Володимир Хвесик.

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Теги: Любешівський район, шахрай
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