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Волинянка, яка зарізала ножем свого співмешканця, проведе за ґратами понад 7 років

Волинянка, яка зарізала ножем свого співмешканця, проведе за ґратами понад 7 років
Суд призначив 39-річній волинянці, яка вбила свого співмешканця, покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, удень 29 липня 2018 року у поліцію надійшло повідомлення про смерть 40-річного мешканця села Ставок Турійського району. Співмешканка померлого від ножового поранення у серце чоловіка стверджувала, що він наклав на себе руки, адже уже неодноразово погрожував так вчинити.

Лише застосувавши детектор брехні, слідчі з'ясували, як насправді розгорталися події.

Того дня у нетверезої жінки виник конфлікт зі співмешканцем, який також перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Сварка переросла в бійку, зрештою жінка схопила ніж та вдарила ним кривдника у груди. Потерпілий помер.

Жінка ж ножа заховала і його знайшли лиш під час проведення слідчого експерименту.

Розповівши про обставини убивства, жінка визнавала себе винною лише у вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони, проте, дослухавшись до доводів прокурорів, суд дійшов висновку, що це було саме умисне вбивство.

Згідно із вироком суду, наступних 7 років та 6 місяців жінка перебуватиме за ґратами.

Зауважимо, що у неї залишилося шестеро дітей. Попри те, що під час судового розгляду жінка перебувала під домашнім арештом, у червні 2019 року трьох її малолітніх дітей, які через недогляд матері опинилися в складних життєвих умовах без батьківського піклування, було забрано з сім'ї і нині ними опікуються державні установи.

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Теги: моторошне вбивство, суд, Турійський район
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