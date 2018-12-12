У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 17:55
У Нововолинську 17-го грудня оздоблювали головну ялинки міста до свят.
Так, новорічну красуню висотою 12 метрів встановили 9-го грудня, подарували її місту представники бізнесу, - пише Буг.
ВУКГ закупило нові ілюмінації та іграшки для прикрашання ялинки. Із кульок зробили грона, додали в декор і дзвіночки. Цьогоріч ялинка запалає по-новому. Урочисте відкриття планується традиційно на День Святого Миколая – 19-го грудня.
Нагадаємо, минулого року прикрашали головну ялинку міста іграшками, які виготовили та передали школи і садки.
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Встановили та прикрасили ялинку і на Шахтарському мікрорайоні.
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Так, новорічну красуню висотою 12 метрів встановили 9-го грудня, подарували її місту представники бізнесу, - пише Буг.
ВУКГ закупило нові ілюмінації та іграшки для прикрашання ялинки. Із кульок зробили грона, додали в декор і дзвіночки. Цьогоріч ялинка запалає по-новому. Урочисте відкриття планується традиційно на День Святого Миколая – 19-го грудня.
Нагадаємо, минулого року прикрашали головну ялинку міста іграшками, які виготовили та передали школи і садки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Нововолинську під час встановлення розвалилася головна ялинка міста. ФОТО
Встановили та прикрасили ялинку і на Шахтарському мікрорайоні.
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