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У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО

У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО
У Нововолинську 17-го грудня оздоблювали головну ялинки міста до свят.

Так, новорічну красуню висотою 12 метрів встановили 9-го грудня, подарували її місту представники бізнесу, - пише Буг.

ВУКГ закупило нові ілюмінації та іграшки для прикрашання ялинки. Із кульок зробили грона, додали в декор і дзвіночки. Цьогоріч ялинка запалає по-новому. Урочисте відкриття планується традиційно на День Святого Миколая – 19-го грудня.

Нагадаємо, минулого року прикрашали головну ялинку міста іграшками, які виготовили та передали школи і садки.

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Встановили та прикрасили ялинку і на Шахтарському мікрорайоні.
У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО
У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО
У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО
У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО
У Нововолинську прикрасили головну ялинку міста. ФОТО

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Теги: ялинка, Нововолинськ
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