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Суд вимагає відправити до психлікарні львів'янина, який викрав автівки у Нововолинську

Суд вимагає відправити до психлікарні львів'янина, який викрав автівки у Нововолинську
Прокурори наполягають на примусовій госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги мешканця одного з сіл Старосамбірського району Львівської області, який викрав 2 автомобілі у Нововолинську.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Упродовж 02-03 жовтня 2019 року чоловік незаконно заволодів автомобілями «ВАЗ 21013» та «ИЖ 412ИЗ» у шахтарському місті, завдавши їхнім власникам майнової шкоди.

В обох авто він розбив скло у дверцятах, заліз у салон, завів та поїхав у невідомому напрямку.

Згодом експерти з'ясували, що чоловік не усвідомлював свої дії та не мав можливості ними керувати внаслідок психічного захворювання, відтак матеріали провадження скеровані до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.

Довідково: згідно ч. 3 ст. 94 Кримінального кодексу України госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.

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Теги: викрадення автівки, психлікарня, волинянка
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