Суд вимагає відправити до психлікарні львів'янина, який викрав автівки у Нововолинську





Про це повідомляє



Упродовж 02-03 жовтня 2019 року чоловік незаконно заволодів автомобілями «ВАЗ 21013» та «ИЖ 412ИЗ» у шахтарському місті, завдавши їхнім власникам майнової шкоди.



В обох авто він розбив скло у дверцятах, заліз у салон, завів та поїхав у невідомому напрямку.



Згодом експерти з'ясували, що чоловік не усвідомлював свої дії та не мав можливості ними керувати внаслідок психічного захворювання, відтак матеріали провадження скеровані до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.



Довідково: згідно ч. 3 ст. 94 Кримінального кодексу України госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори наполягають на примусовій госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги мешканця одного з сіл Старосамбірського району Львівської області, який викрав 2 автомобілі у Нововолинську.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області. Упродовж 02-03 жовтня 2019 року чоловік незаконно заволодів автомобілями «ВАЗ 21013» та «ИЖ 412ИЗ» у шахтарському місті, завдавши їхнім власникам майнової шкоди.В обох авто він розбив скло у дверцятах, заліз у салон, завів та поїхав у невідомому напрямку.Згодом експерти з'ясували, що чоловік не усвідомлював свої дії та не мав можливості ними керувати внаслідок психічного захворювання, відтак матеріали провадження скеровані до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.Довідково: згідно ч. 3 ст. 94 Кримінального кодексу України госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.

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