Луцький коледж відзначає 80-річний ювілей. ФОТО





З цієї нагоди у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулися урочистості, - йдеться



Директор навчального закладу Петро Бойчук розповів присутнім у залі гостям та колективу історію створення ВУЗу. Свою діяльність навчальний заклад розпочав у 1939 році разом з утворенням Волинської області. Спочатку це була педагогічна школа, далі - педагогічне училище, а за роки Незалежності України - коледж. Зараз Луцький педагогічний коледж працює за двома формами навчання: денною та заочною, а навчання проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра.



Колишня випускниця Луцького педагогічного училища, а нині заступник міського голови Ірина Чебелюк прийшла до театру, аби привітати своїх колишніх викладачів та колег.



“Мені тріпоче серце, адже я невимовно щаслива, що маю чудову нагоду вітати педагогічний колектив та студентів з таким величним ювілеєм. 80 років - не мало, не багато. У вас ще багато всього попереду. Дуже багато знайомих облич в залі, тому хочеться сказати багато вдячних слів тим педагогам, які трудяться на ниві коледжу та готують майбутніх спеціалістів-вчителів. Кажуть, коли вчитель любить свій предмет — це хороший вчитель, якщо педагог любить своїх дітей, яких навчає, то він кращих від того, хто перечитав усі книги, але педагог, який любить свою справу та навчає своїх дітей — оце найкращий педагог. А у педагогічному коледжі інших немає. Тут тільки найкращі”, - зазначила Ірина Чебелюк.



Після вітальних слів, заступник міського голови вручила педагогам відзнаки Луцької міської ради.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 17 грудня, Луцький педагогічний коледж святкує 80-річний ювілей.З цієї нагоди у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулися урочистості, - йдеться на сайті Луцької міськради. Директор навчального закладурозповів присутнім у залі гостям та колективу історію створення ВУЗу. Свою діяльність навчальний заклад розпочав у 1939 році разом з утворенням Волинської області. Спочатку це була педагогічна школа, далі - педагогічне училище, а за роки Незалежності України - коледж. Зараз Луцький педагогічний коледж працює за двома формами навчання: денною та заочною, а навчання проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра.Колишня випускниця Луцького педагогічного училища, а нині заступник міського головиприйшла до театру, аби привітати своїх колишніх викладачів та колег.“Мені тріпоче серце, адже я невимовно щаслива, що маю чудову нагоду вітати педагогічний колектив та студентів з таким величним ювілеєм. 80 років - не мало, не багато. У вас ще багато всього попереду. Дуже багато знайомих облич в залі, тому хочеться сказати багато вдячних слів тим педагогам, які трудяться на ниві коледжу та готують майбутніх спеціалістів-вчителів. Кажуть, коли вчитель любить свій предмет — це хороший вчитель, якщо педагог любить своїх дітей, яких навчає, то він кращих від того, хто перечитав усі книги, але педагог, який любить свою справу та навчає своїх дітей — оце найкращий педагог. А у педагогічному коледжі інших немає. Тут тільки найкращі”, - зазначила Ірина Чебелюк.Після вітальних слів, заступник міського голови вручила педагогам відзнаки Луцької міської ради.

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