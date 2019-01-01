Бананове дерево, екзотичні пальми, фікуси, маракуї: у волинській школі учні створили зимовий сад. ФОТО

Ніни Терещенко, уже встигли стати кращими на рівні області та вразити всю Україну.



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І тут не збираються зупинятися на досягнутому. Навіть більше – не планують жодних творчих перерв. Бути у постійному пошуку та дивувати унікальними ідеями обіцяють і надалі. Як от, наприклад, створеним у рідній Городоцькій школі… зимовим садом!



Ще під час Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, де саме вихованці з Городка представляли Волинь, діти вразили ексклюзивною виставкою робіт. Вироби зі стабілізованого моху, живі картини та композиції із рослин без коріння – тіландсій – були найбільш оригінальною цікавинкою зльоту.



Юні лісівники постійно працюють над озелененням шкільних територій, парків та скверів рідного села, допомагають лісівникам садити, берегти, доглядати, охороняти ліс, дбати про чистоту зелених насаджень.



Оригінальне озелення провели на території школи.



І от назріла та вже практично втілена в життя нова ідея – створення зимового саду! Основним розробником проекту та дизайнером стала Ніна Терещенко. Втілювати задумане у життя допомагають педагогічний колектив, діти та місцеві лісівники – працівники державного підприємства «Городоцьке лісове господарство». Зважаючи на те, що всі горять ідеєю, за порівняно короткий час зроблено надзвичайно багато.



Рослини в зимовому саду представлені в широкому асортименті, починаючи із бананового дерева, екзотичних пальм, фікусів, орхідей, маракуї, бегонії і багатьох інших унікальних рідкісних рослин – навіть перерахувати всі назви досить непросто, все треба побачити на власні очі та почути історії походження представлених видів.



"Задум створити це зелене диво прийшов несподівано. Заручившись допомогою із боку державного підприємства «Городоцьке лісове господарство», місцевої громади та інших небайдужих громадян, успішно реалізовуємо", – розповідає Ніна Терещенко.



Незабаром буде відкриття незвичайного оазису. Відтоді всі охочі отримають змогу відвідати Городоцьку школу, де працюють і навчають надзвичайно талановиті люди, щоб побачити живе диво.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Городоцьке шкільне лісництво (Маневицький район), яким опікуються лісівники ДП «Городоцьке ЛГ», створене порівняно недавно. Проте діти, які працюють під керівництвом талановитого педагога і керівника школи, уже встигли стати кращими на рівні області та вразити всю Україну.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. І тут не збираються зупинятися на досягнутому. Навіть більше – не планують жодних творчих перерв. Бути у постійному пошуку та дивувати унікальними ідеями обіцяють і надалі. Як от, наприклад, створеним у рідній Городоцькій школі… зимовим садом!Ще під час Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, де саме вихованці з Городка представляли Волинь, діти вразили ексклюзивною виставкою робіт. Вироби зі стабілізованого моху, живі картини та композиції із рослин без коріння – тіландсій – були найбільш оригінальною цікавинкою зльоту.Юні лісівники постійно працюють над озелененням шкільних територій, парків та скверів рідного села, допомагають лісівникам садити, берегти, доглядати, охороняти ліс, дбати про чистоту зелених насаджень.Оригінальне озелення провели на території школи.І от назріла та вже практично втілена в життя нова ідея – створення зимового саду! Основним розробником проекту та дизайнером стала Ніна Терещенко. Втілювати задумане у життя допомагають педагогічний колектив, діти та місцеві лісівники – працівники державного підприємства «Городоцьке лісове господарство». Зважаючи на те, що всі горять ідеєю, за порівняно короткий час зроблено надзвичайно багато.Рослини в зимовому саду представлені в широкому асортименті, починаючи із бананового дерева, екзотичних пальм, фікусів, орхідей, маракуї, бегонії і багатьох інших унікальних рідкісних рослин – навіть перерахувати всі назви досить непросто, все треба побачити на власні очі та почути історії походження представлених видів."Задум створити це зелене диво прийшов несподівано. Заручившись допомогою із боку державного підприємства «Городоцьке лісове господарство», місцевої громади та інших небайдужих громадян, успішно реалізовуємо", – розповідає Ніна Терещенко.Незабаром буде відкриття незвичайного оазису. Відтоді всі охочі отримають змогу відвідати Городоцьку школу, де працюють і навчають надзвичайно талановиті люди, щоб побачити живе диво.

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