Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 грудня





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Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 9-14º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 11-13º тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру. Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 9-14º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 11-13º тепла.

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