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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 грудня
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.

Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 9-14º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 11-13º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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