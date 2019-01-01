Як контролювати вагу дитини: поради луцької лікарки





Про це



Понад 60 % таких дітей залишаються із зайвими кілограмами і в дорослому віці. На жаль, йдеться не просто про розмір одягу, а про ризик серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, низьку самооцінку тощо.



Тож про харчові звички та симптоми, які мають насторожити батьків, ми говоримо з луцьким лікарем-ендокринологом Ольгою Кудрик.



ПЕРЕВАЖНО ЗАЙВУ ВАГУ ЗУМОВЛЮЄ ПЕРЕЇДАННЯ



– Чи є поширеним(и )ожиріння(м) серед дітей?



– Так, це доволі поширене захворювання. Частота його серед дітей шкільного віку та підлітків на сьогодні сягає 20-25 %, а з роками динаміка росте. А шлейф метаболічних порушень, які тягне за собою ожиріння, доволі значний. Наприклад, через надмірну вагу можуть розвиватися серцево-судинні захворювання, гастропатології та патологія опорно-рухового апарату, частковий дефіцит вітамінів (D,B6,C,E), страждає підшлункова залоза, виникає інсуліно-резистентність, а це – передвісник діабету.



85 % усіх випадків – це первинне, конституційно-аліментарне ожиріння. Однак деколи ожиріння може бути проявом іншого захворювання чи симптомом в складі генетичного синдрому. При певній клініці дообстеження в ендокринолога, невролога чи генетика потрібне.



– Загалом, що таке ожиріння? Бо багато людей, певно, думає про цю недугу як про естетичну складову.



– Ожиріння – це хронічне рецидивуюче захворювання, що проявляється надлишковим накопиченням жирової клітковини і є наслідком дисбалансу споживання та витрати енергії, зумовлене чи ускладнене нейрогормональними та метаболічними порушеннями. Спричинити це захворювання може чимало факторів: спадкова схильність, переїдання, порушення якісного та кількісного складу їжі, неправильний режим харчування, низький рівень фізичної активності та, власне, згадані нейроендокринні та метаболічні порушення. Одначе здебільшого зайву вагу зумовлює переїдання. При переїданні центр насичення поступово адаптується до вищих рівнів глюкози, інсуліну, лептину. У результаті знижується його чутливість, і, як наслідок, при прийомі їжі у великих кількостях відбувається недостатнє гальмування центру голоду. Часом йдеться навіть не про масштабне переїдання, а набір ваги через особливу любов людини до якогось певного продукту. Наприклад, один із пацієнтів зловживав інжиром, оскільки батько мав інжирний сад. А цей продукт дуже калорійний.



Ще одним фактором, який спричиняє переїдання, є постійна доступність продуктів, які варто обмежувати в раціоні, та їхня необмежена реклама. Тобто ми постійно бачимо подразники, які спонукають нас щось їсти.



– Чи є певний вік, коли батькам треба звернути особливу увагу на вагу дитини?



– Так, існують певні критичні періоди, коли дитина схильна набирати вагу. Перший період – це до 3-х років. У цей час набір ваги пов’язаний зі спадковою схильністю. Трапляється, що у цьому віці посилений набір ваги є симптомом якогось іншого захворювання. Другий пік – це 5-7 років, коли постійне перегодовування з перших років життя призводить до вираженої клініки. Наступний пік росту захворювання припадає на період статевого дозрівання. У дівчаток це може бути 10-11 років, хлопчики стартують пізніше. У ці критичні періоди діти більш вразливі, оскільки відбувається більше, аніж зазвичай, подразнення центрів мозку, що відповідають за відчуття голоду, апетиту.



Бурхлива перебудова та активація гіпоталамічної ділянки, встановлення нових зв’язків системи гіпоталамус-гіпофіз-ендокринні залози, пришвидшення росту та статеве дозрівання супроводжуються збільшенням кількості жирової клітковини.



ПРОБЛЕМИ З ВАГОЮ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ НАВІТЬ СТРЕС



– Чи є певні критерії, які говорять про здорову вагу, відповідно до віку дитину?



– Так, визначення індексу маси тіла (ІМТ). Найсучасніші стандарти Всесвітньої організації охорони здоров’я розраховані для оцінки ІМТ з перших днів життя і застосовуються для різних етнічних груп. ІМТ, згідно з віком та статтю, – це співвідношення маси тіла у кілограмах до квадрату зросту в метрах. Якщо показник розташований 25-м та 85-м перцентилем, то вага дитини в нормі, притримуйтеся попереднього раціону.



Показник, який вищий 85-го перцентиля, – вага надлишкова, варто переглянути раціон і достатність фізичних навантажень. Показник переважає 97 – це ожиріння, і звертатися до лікаря обов’язково. У спортсменів ІМТ буде непоказовий. Крім того, за однакової тілобудови у високорослих діток ІМТ нижчий, а у низькорослих – вищий.



Це початок обстеження.











– На що передусім повинні звернути увагу батьки, якщо є надлишкова вага?



– Як я зазначила, потрібно насамперед звернути увагу на раціон та режим прийому їжі: чи немає надлишку якихось продуктів, чи нема значних голодових проміжків, чи не їсть дитина вночі, або ж чи не зсувається левова частка калоражу у другу половину дня, коли переважають процеси ліпогенезу. Батьки повинні звернути увагу, чи достатньо дитина їсть овочів, адже саме в них є необхідна клітковина, що амортизує ріст цукру. Проаналізувати, чи вдосталь фізичних навантажень на тиждень має дитина. Адже сьогодні діти багато часу проводять у ґаджетах замість того, щоб гуляти та рухатися. Якщо вага росте стрімко, то причиною може бути навіть стрес. У будь-якому разі батькам варто проконсультуватися з педіатром, а він за необхідності може скерувати до ендокринолога.



– Інша проблема може бути, коли дитина здається батькам занадто худою. Чим це може бути спричинене?



– Якщо справді є недобір ваги (диференціювати від втрати), то це може бути спричинене недоїданням, поведінковим харчовим порушенням, або ж дитина може мати лактазну недостатність після якогось інфекційного захворювання. Тобто певні продукти не засвоюються. У будь-якому разі візит до лікаря допоможе розібратися, чи патологічний це стан, чи така конституційна особливість.



НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ПРИЩЕПИТИ ДИТИНІ ЗДОРОВИЙ РАЦІОН – ЦЕ ВЛАСНИЙ ПРИКЛАД БАТЬКІВ



– Які кроки батьки в будь-якому разі не повинні робити, якщо їхня дитина повненька?



– Не потрібно самотужки виключати вуглеводи. Важливо дотримуватися збалансованого харчування, коли в добовому раціоні присутні усі групи харчових продуктів: 20 % – це білки, 30 % – жири, здебільшого поліненасичені, 50 % – вуглеводи. Тобто, попри надлишкову вагу, 50 % спожитого на добу все одно повинні становити вуглеводи. Зокрема, повільні, які засвоюються довше. А саме крупи, каші, злаки, запечена картопля, хліб, паста твердих сортів. Натомість легкі вуглеводи швидко піднімають цукор в крові і їх потрібно дозувати, вживати з овочами. Саме овочів, зелені повинно бути достатньо в раціоні, щонайменше двічі на добу. Варто змалечку прищеплювати любов до цих продуктів. Смаки дитини варто розширювати, пропонувати різноманітну їжу. На сніданок варто з’їсти 20 % раціону, 30 % – на обід і ще 20 % – на вечерю. Надавайте перевагу корисним перекусам: фрукти, кисломолочний сир, інша кисломолочна продукція.



– Як делікатно сказати дитині, що вона має надмірну вагу і це не зовсім здорово?



– Тут потрібно бути обережним, щоб дитина не обросла комплексами. Вихід – перехід на здорову їжу усією родиною, тобто власний приклад. Сімейний абонемент в басейн чи спортзал, хтось ухвалює рішення завести чотирилапого, щоби більше часу проводити на свіжому повітрі і в русі. Часто це спрацьовує. Також не може бути такого, що дитина харчується певним чином, а у батьків холодильник не закривається. Або дитину обмежують у ковбасних виробах чи солодкому, а дорослі дозволяють це собі у будь-якій кількості.



– Манка, молочні каші, супчики – ці страви свого часу вважалися традиційно дитячим раціоном. Чи є такі продукти актуальними досі?



– Суп – це не погана страва для вечері людей, які хочуть схуднути. Однак постійно їсти лише супи не варто. Щодо манки – то я не раджу цей продукт для вжитку, бо це не корисна каша, не цільна. Варто вживати ті, які потрібно поварити, а не просто залити кип’ятком. Яблука, цитрусові, ягоди – це чудові продукти зі значним вмістом клітковини. Щодо дуже солодких фруктів, наприклад, бананів, хурми, дині, кавунів, винограду, то ними перегодовувати не варто. Якщо ж загалом говорити про десерти, то їх краще собі дозволити у вигляді домашнього морозива, желе, зефіру, чорного шоколаду, бісквітів, безе, якщо людина толерує ці продукти. Полюбляєте ласувати смузі – додайте до фруктів овочі. Кулінарний треш (різноманітні снеки, чіпси) та солодкі води варто викинути у смітник. Треба усвідомлювати, що питні вуглеводи, тобто солодкі води, – це стрімкий ріст глюкози та наруга над підшлунковою залозою. Нічого корисного такі продукти не дають, а лише вдвічі збільшують кількість спожитих калорій. Краще з’їсти апельсин, аніж склянку соку з пакета чи навіть фреш.



КРАЩЕ – ПОВІЛЬНІШЕ



– Якими повинні бути фізичні навантаження для дитини, в якої є ожиріння чи зайва вага?



– Фізичну активність слід робити відповідною до можливостей дитини: врахувати індекс Руф’є, або навіть отримати консультацію кардіолога. І поступово нарощувати інтенсивність та тривалість занять. Звісно, варто прагнути постійності. Для початку підійде щоденна хода 1,5-2 години впродовж дня, спершу 3-4 рази на тиждень, далі – щодня. Для підтримання ваги та попередження її прибавки досить 60 хвилин фізичної активності щодня. Для зниження ваги дітям та підліткам рекомендують середні чи інтенсивні навантаження тривалістю 60-90 хвилин.



– Якою є здорова динаміка зниження ваги?



– Поступова. У такому випадку вага не буде повертатися, вдасться уникнути синдрому рикошету. Рекомендована втрата 10 % від загальної маси за 6 місяців. Це приблизно кілограм на місяць (залежно від віку). У реальності добрий показник – зниження маси на 5-10 % упродовж року.



– На вашу думку, чи варто змінювати раціон шкільного меню, де багато випічки?



– Варто, і ми не далеко втекли від країн, які славляться фаст-фудом. Зараз розширюють раціон, аби ввести більше овочів та зелені, однак не всі діти споживають такі страви, адже знову ж таки не мають такої традиції в сім’ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я показує, що кількість немовлят та дітей у країнах Європи, які мають надмірну вагу, стрімко росте з 1990 до 2008 року.Про це пише ІА Конкурент.Понад 60 % таких дітей залишаються із зайвими кілограмами і в дорослому віці. На жаль, йдеться не просто про розмір одягу, а про ризик серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, низьку самооцінку тощо.Тож про харчові звички та симптоми, які мають насторожити батьків, ми говоримо з луцьким лікарем-ендокринологом– Так, це доволі поширене захворювання. Частота його серед дітей шкільного віку та підлітків на сьогодні сягає 20-25 %, а з роками динаміка росте. А шлейф метаболічних порушень, які тягне за собою ожиріння, доволі значний. Наприклад, через надмірну вагу можуть розвиватися серцево-судинні захворювання, гастропатології та патологія опорно-рухового апарату, частковий дефіцит вітамінів (D,B6,C,E), страждає підшлункова залоза, виникає інсуліно-резистентність, а це – передвісник діабету.85 % усіх випадків – це первинне, конституційно-аліментарне ожиріння. Однак деколи ожиріння може бути проявом іншого захворювання чи симптомом в складі генетичного синдрому. При певній клініці дообстеження в ендокринолога, невролога чи генетика потрібне.– Ожиріння – це хронічне рецидивуюче захворювання, що проявляється надлишковим накопиченням жирової клітковини і є наслідком дисбалансу споживання та витрати енергії, зумовлене чи ускладнене нейрогормональними та метаболічними порушеннями. Спричинити це захворювання може чимало факторів: спадкова схильність, переїдання, порушення якісного та кількісного складу їжі, неправильний режим харчування, низький рівень фізичної активності та, власне, згадані нейроендокринні та метаболічні порушення. Одначе здебільшого зайву вагу зумовлює переїдання. При переїданні центр насичення поступово адаптується до вищих рівнів глюкози, інсуліну, лептину. У результаті знижується його чутливість, і, як наслідок, при прийомі їжі у великих кількостях відбувається недостатнє гальмування центру голоду. Часом йдеться навіть не про масштабне переїдання, а набір ваги через особливу любов людини до якогось певного продукту. Наприклад, один із пацієнтів зловживав інжиром, оскільки батько мав інжирний сад. А цей продукт дуже калорійний.Ще одним фактором, який спричиняє переїдання, є постійна доступність продуктів, які варто обмежувати в раціоні, та їхня необмежена реклама. Тобто ми постійно бачимо подразники, які спонукають нас щось їсти.– Так, існують певні критичні періоди, коли дитина схильна набирати вагу. Перший період – це до 3-х років. У цей час набір ваги пов’язаний зі спадковою схильністю. Трапляється, що у цьому віці посилений набір ваги є симптомом якогось іншого захворювання. Другий пік – це 5-7 років, коли постійне перегодовування з перших років життя призводить до вираженої клініки. Наступний пік росту захворювання припадає на період статевого дозрівання. У дівчаток це може бути 10-11 років, хлопчики стартують пізніше. У ці критичні періоди діти більш вразливі, оскільки відбувається більше, аніж зазвичай, подразнення центрів мозку, що відповідають за відчуття голоду, апетиту.Бурхлива перебудова та активація гіпоталамічної ділянки, встановлення нових зв’язків системи гіпоталамус-гіпофіз-ендокринні залози, пришвидшення росту та статеве дозрівання супроводжуються збільшенням кількості жирової клітковини.– Так, визначення індексу маси тіла (ІМТ). Найсучасніші стандарти Всесвітньої організації охорони здоров’я розраховані для оцінки ІМТ з перших днів життя і застосовуються для різних етнічних груп. ІМТ, згідно з віком та статтю, – це співвідношення маси тіла у кілограмах до квадрату зросту в метрах. Якщо показник розташований 25-м та 85-м перцентилем, то вага дитини в нормі, притримуйтеся попереднього раціону.Показник, який вищий 85-го перцентиля, – вага надлишкова, варто переглянути раціон і достатність фізичних навантажень. Показник переважає 97 – це ожиріння, і звертатися до лікаря обов’язково. У спортсменів ІМТ буде непоказовий. Крім того, за однакової тілобудови у високорослих діток ІМТ нижчий, а у низькорослих – вищий.Це початок обстеження.– Як я зазначила, потрібно насамперед звернути увагу на раціон та режим прийому їжі: чи немає надлишку якихось продуктів, чи нема значних голодових проміжків, чи не їсть дитина вночі, або ж чи не зсувається левова частка калоражу у другу половину дня, коли переважають процеси ліпогенезу. Батьки повинні звернути увагу, чи достатньо дитина їсть овочів, адже саме в них є необхідна клітковина, що амортизує ріст цукру. Проаналізувати, чи вдосталь фізичних навантажень на тиждень має дитина. Адже сьогодні діти багато часу проводять у ґаджетах замість того, щоб гуляти та рухатися. Якщо вага росте стрімко, то причиною може бути навіть стрес. У будь-якому разі батькам варто проконсультуватися з педіатром, а він за необхідності може скерувати до ендокринолога.– Якщо справді є недобір ваги (диференціювати від втрати), то це може бути спричинене недоїданням, поведінковим харчовим порушенням, або ж дитина може мати лактазну недостатність після якогось інфекційного захворювання. Тобто певні продукти не засвоюються. У будь-якому разі візит до лікаря допоможе розібратися, чи патологічний це стан, чи така конституційна особливість.– Не потрібно самотужки виключати вуглеводи. Важливо дотримуватися збалансованого харчування, коли в добовому раціоні присутні усі групи харчових продуктів: 20 % – це білки, 30 % – жири, здебільшого поліненасичені, 50 % – вуглеводи. Тобто, попри надлишкову вагу, 50 % спожитого на добу все одно повинні становити вуглеводи. Зокрема, повільні, які засвоюються довше. А саме крупи, каші, злаки, запечена картопля, хліб, паста твердих сортів. Натомість легкі вуглеводи швидко піднімають цукор в крові і їх потрібно дозувати, вживати з овочами. Саме овочів, зелені повинно бути достатньо в раціоні, щонайменше двічі на добу. Варто змалечку прищеплювати любов до цих продуктів. Смаки дитини варто розширювати, пропонувати різноманітну їжу. На сніданок варто з’їсти 20 % раціону, 30 % – на обід і ще 20 % – на вечерю. Надавайте перевагу корисним перекусам: фрукти, кисломолочний сир, інша кисломолочна продукція.– Тут потрібно бути обережним, щоб дитина не обросла комплексами. Вихід – перехід на здорову їжу усією родиною, тобто власний приклад. Сімейний абонемент в басейн чи спортзал, хтось ухвалює рішення завести чотирилапого, щоби більше часу проводити на свіжому повітрі і в русі. Часто це спрацьовує. Також не може бути такого, що дитина харчується певним чином, а у батьків холодильник не закривається. Або дитину обмежують у ковбасних виробах чи солодкому, а дорослі дозволяють це собі у будь-якій кількості.– Суп – це не погана страва для вечері людей, які хочуть схуднути. Однак постійно їсти лише супи не варто. Щодо манки – то я не раджу цей продукт для вжитку, бо це не корисна каша, не цільна. Варто вживати ті, які потрібно поварити, а не просто залити кип’ятком. Яблука, цитрусові, ягоди – це чудові продукти зі значним вмістом клітковини. Щодо дуже солодких фруктів, наприклад, бананів, хурми, дині, кавунів, винограду, то ними перегодовувати не варто. Якщо ж загалом говорити про десерти, то їх краще собі дозволити у вигляді домашнього морозива, желе, зефіру, чорного шоколаду, бісквітів, безе, якщо людина толерує ці продукти. Полюбляєте ласувати смузі – додайте до фруктів овочі. Кулінарний треш (різноманітні снеки, чіпси) та солодкі води варто викинути у смітник. Треба усвідомлювати, що питні вуглеводи, тобто солодкі води, – це стрімкий ріст глюкози та наруга над підшлунковою залозою. Нічого корисного такі продукти не дають, а лише вдвічі збільшують кількість спожитих калорій. Краще з’їсти апельсин, аніж склянку соку з пакета чи навіть фреш.– Фізичну активність слід робити відповідною до можливостей дитини: врахувати індекс Руф’є, або навіть отримати консультацію кардіолога. І поступово нарощувати інтенсивність та тривалість занять. Звісно, варто прагнути постійності. Для початку підійде щоденна хода 1,5-2 години впродовж дня, спершу 3-4 рази на тиждень, далі – щодня. Для підтримання ваги та попередження її прибавки досить 60 хвилин фізичної активності щодня. Для зниження ваги дітям та підліткам рекомендують середні чи інтенсивні навантаження тривалістю 60-90 хвилин.– Поступова. У такому випадку вага не буде повертатися, вдасться уникнути синдрому рикошету. Рекомендована втрата 10 % від загальної маси за 6 місяців. Це приблизно кілограм на місяць (залежно від віку). У реальності добрий показник – зниження маси на 5-10 % упродовж року.– Варто, і ми не далеко втекли від країн, які славляться фаст-фудом. Зараз розширюють раціон, аби ввести більше овочів та зелені, однак не всі діти споживають такі страви, адже знову ж таки не мають такої традиції в сім’ї.

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