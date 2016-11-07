Волинські депутати назвали нових представників поліцейських комісій





Про це йшлося сесії Волинської облради 17 грудня, -



Депутати включили до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції у Луцьку представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Олександра Сівака та представника ГО «Волинська обласна організація ветеранів АТО» Олексія Ліщука.



До складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у Волинській області вирішили включити від Громадського формування «Варта порядку» Юрія Тертичного та від ГО «Мирний берег» Бориса Книрова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирьох представників громадськості включили до складу поліцейських комісій.Про це йшлося сесії Волинської облради 17 грудня, - пише ІА Волинські новини.Депутати включили до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції у Луцьку представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край»та представника ГО «Волинська обласна організація ветеранів АТО»До складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у Волинській області вирішили включити від Громадського формування «Варта порядку»та від ГО «Мирний берег»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію