Волинські депутати назвали нових представників поліцейських комісій
17 грудень, 22:45
Чотирьох представників громадськості включили до складу поліцейських комісій.
Про це йшлося сесії Волинської облради 17 грудня, - пише ІА Волинські новини.
Депутати включили до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції у Луцьку представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Олександра Сівака та представника ГО «Волинська обласна організація ветеранів АТО» Олексія Ліщука.
До складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у Волинській області вирішили включити від Громадського формування «Варта порядку» Юрія Тертичного та від ГО «Мирний берег» Бориса Книрова.
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Про це йшлося сесії Волинської облради 17 грудня, - пише ІА Волинські новини.
Депутати включили до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції у Луцьку представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Олександра Сівака та представника ГО «Волинська обласна організація ветеранів АТО» Олексія Ліщука.
До складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у Волинській області вирішили включити від Громадського формування «Варта порядку» Юрія Тертичного та від ГО «Мирний берег» Бориса Книрова.
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