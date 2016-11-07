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Волинські депутати назвали нових представників поліцейських комісій

Волинські депутати назвали нових представників поліцейських комісій
Чотирьох представників громадськості включили до складу поліцейських комісій.

Про це йшлося сесії Волинської облради 17 грудня, - пише ІА Волинські новини.

Депутати включили до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції у Луцьку представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Олександра Сівака та представника ГО «Волинська обласна організація ветеранів АТО» Олексія Ліщука.

До складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у Волинській області вирішили включити від Громадського формування «Варта порядку» Юрія Тертичного та від ГО «Мирний берег» Бориса Книрова.

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Теги: поліція, комісія, сесія, облрада
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