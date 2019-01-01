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Підгайцівські школярі змагалися у «Правничих іграх»

Підгайцівські школярі змагалися у «Правничих іграх»
У Луцьку вперше відбувся інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри».

Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.

Захід провели співробітники сектору превенції Луцького відділу поліції у співпраці з освітянами - в рамках просвітницьких заходів Всеукраїнського тижня права. Місцем проведення конкурсу стала обласна бібліотека для юнацтва.

У володінні знаннями правової тематики змагалися вісім команд старшокласників закладів загальної середньої освіти обласного центру та Луцького району, у тому числі й Підгайцівського навчально-виховного комплексу.

Команда підгайцівських школярів носила назву «Юридичний квартал» та виступала під гаслом «Закон понад усе в нашому кварталі та нашій державі!». Учасникам довелося відповідати на різноманітні питання, що стосувалися загальної декларації прав людини, конвенції про права дитини тощо.

За активну участь у Всеукраїнському інтелектуально-розважальному конкурсі «Правничі ігри-2019» Підгайцівський НВК був нагороджений Подякою волинських поліцейських.

Конкурс проводився з метою правового виховання дітей, виявлення та розвитку талановитої молоді.

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Теги: підгайці, учні, право, ігри
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