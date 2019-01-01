Підгайцівські школярі змагалися у «Правничих іграх»

У Луцьку вперше відбувся інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри».Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.Захід провели співробітники сектору превенції Луцького відділу поліції у співпраці з освітянами - в рамках просвітницьких заходів Всеукраїнського тижня права. Місцем проведення конкурсу стала обласна бібліотека для юнацтва.У володінні знаннями правової тематики змагалися вісім команд старшокласників закладів загальної середньої освіти обласного центру та Луцького району, у тому числі й Підгайцівського навчально-виховного комплексу.Команда підгайцівських школярів носила назву «Юридичний квартал» та виступала під гаслом «Закон понад усе в нашому кварталі та нашій державі!». Учасникам довелося відповідати на різноманітні питання, що стосувалися загальної декларації прав людини, конвенції про права дитини тощо.За активну участь у Всеукраїнському інтелектуально-розважальному конкурсі «Правничі ігри-2019» Підгайцівський НВК був нагороджений Подякою волинських поліцейських.Конкурс проводився з метою правового виховання дітей, виявлення та розвитку талановитої молоді.