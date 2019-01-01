Підгайцівські школярі змагалися у «Правничих іграх»
Сьогодні, 08:11
У Луцьку вперше відбувся інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри».
Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Захід провели співробітники сектору превенції Луцького відділу поліції у співпраці з освітянами - в рамках просвітницьких заходів Всеукраїнського тижня права. Місцем проведення конкурсу стала обласна бібліотека для юнацтва.
У володінні знаннями правової тематики змагалися вісім команд старшокласників закладів загальної середньої освіти обласного центру та Луцького району, у тому числі й Підгайцівського навчально-виховного комплексу.
Команда підгайцівських школярів носила назву «Юридичний квартал» та виступала під гаслом «Закон понад усе в нашому кварталі та нашій державі!». Учасникам довелося відповідати на різноманітні питання, що стосувалися загальної декларації прав людини, конвенції про права дитини тощо.
За активну участь у Всеукраїнському інтелектуально-розважальному конкурсі «Правничі ігри-2019» Підгайцівський НВК був нагороджений Подякою волинських поліцейських.
Конкурс проводився з метою правового виховання дітей, виявлення та розвитку талановитої молоді.
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Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Захід провели співробітники сектору превенції Луцького відділу поліції у співпраці з освітянами - в рамках просвітницьких заходів Всеукраїнського тижня права. Місцем проведення конкурсу стала обласна бібліотека для юнацтва.
У володінні знаннями правової тематики змагалися вісім команд старшокласників закладів загальної середньої освіти обласного центру та Луцького району, у тому числі й Підгайцівського навчально-виховного комплексу.
Команда підгайцівських школярів носила назву «Юридичний квартал» та виступала під гаслом «Закон понад усе в нашому кварталі та нашій державі!». Учасникам довелося відповідати на різноманітні питання, що стосувалися загальної декларації прав людини, конвенції про права дитини тощо.
За активну участь у Всеукраїнському інтелектуально-розважальному конкурсі «Правничі ігри-2019» Підгайцівський НВК був нагороджений Подякою волинських поліцейських.
Конкурс проводився з метою правового виховання дітей, виявлення та розвитку талановитої молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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