Показали, який вигляд мала волинська хата понад століття тому
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У мережі з'явилася переверстка книги дослідника Віктора Самойловича «Українське народне житло».
Про це пишуть Хроніки Любарта.
У книзі зображені типологічні замальовки українських будинків з різних регіонів.
В підбірці є і волинські хати, зокрема замальвки будинків Любомльського, Камінь-Каширського, Володимира-Волинського, Ківерцівського, Ковельського та Ратнівського районів.
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Про це пишуть Хроніки Любарта.
У книзі зображені типологічні замальовки українських будинків з різних регіонів.
В підбірці є і волинські хати, зокрема замальвки будинків Любомльського, Камінь-Каширського, Володимира-Волинського, Ківерцівського, Ковельського та Ратнівського районів.
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