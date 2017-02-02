Показали, який вигляд мала волинська хата понад століття тому

Віктора Самойловича «Українське народне житло».



Про це



У книзі зображені типологічні замальовки українських будинків з різних регіонів.



В підбірці є і волинські хати, зокрема замальвки будинків Любомльського, Камінь-Каширського, Володимира-Волинського, Ківерцівського, Ковельського та Ратнівського районів.









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