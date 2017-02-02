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Показали, який вигляд мала волинська хата понад століття тому

Показали, який вигляд мала волинська хата понад століття тому
У мережі з'явилася переверстка книги дослідника Віктора Самойловича «Українське народне житло».

Про це пишуть Хроніки Любарта.

У книзі зображені типологічні замальовки українських будинків з різних регіонів.

В підбірці є і волинські хати, зокрема замальвки будинків Любомльського, Камінь-Каширського, Володимира-Волинського, Ківерцівського, Ковельського та Ратнівського районів.

Показали, який вигляд мала волинська хата понад століття тому


Показали, який вигляд мала волинська хата понад століття тому

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Теги: хата, волинь, архітектура
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