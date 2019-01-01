У Володимирі-Волинському школярі зібрали майже 10 тисяч на благодійність
Сьогодні, 06:13
17-го грудня у Володимир-Волинській ЗОШ №2 уже традиційно провели благодійну ярмарку солодощів до дня Святого Миколая. Виручені кошти спрямують на допомогу дитині шкільного віку та у міський фонд допомоги безпритульним тваринам.
Про це пише БУГ.
Участь у благодійній ярмарці "Добро починається з тебе" взяли чотири класи: 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г. Учні разом із батьками виготовляли вдома солодощі: домашнє, імбирне печиво, цукерки та різноманітні кекси.
На ярмарці співали пісні Миколаю та привітали танцем гостей: школярів, батьків та вчителів. Також організували фотозону.
За цілий день школярі вторгували 9835 гривень.
Виручені кошти підуть на благодійність: частина коштів буде передана хворій дитині шкільного віку, яка потребує фінансової допомоги на операцію чи реабілітацію, а частину – у Володимир-Волинський фонд допомоги безпритульним тваринам.
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Про це пише БУГ.
Участь у благодійній ярмарці "Добро починається з тебе" взяли чотири класи: 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г. Учні разом із батьками виготовляли вдома солодощі: домашнє, імбирне печиво, цукерки та різноманітні кекси.
На ярмарці співали пісні Миколаю та привітали танцем гостей: школярів, батьків та вчителів. Також організували фотозону.
За цілий день школярі вторгували 9835 гривень.
Виручені кошти підуть на благодійність: частина коштів буде передана хворій дитині шкільного віку, яка потребує фінансової допомоги на операцію чи реабілітацію, а частину – у Володимир-Волинський фонд допомоги безпритульним тваринам.
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